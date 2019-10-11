2019-10-11T19:07:46+03:00
Экономика

Банковские переводы между регионами станут бесплатными

Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев
Евгений БЕЛЯКОВ
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Только в прошлом году россияне перевели друг другу 28 трлн рублей.Только в прошлом году россияне перевели друг другу 28 трлн рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Парадокс, который бесит очень многих: переводишь деньги с карты, выпущенной, скажем, в Саратове, на точно такую же того же банка, но московскую, и с тебя берут комиссию. Особенно грешит этим Сбербанк.

Но «банковскому роумингу» скоро положат конец. Импульс инициативе на днях придал премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена, - отрезал Медведев.

В прошлом году россияне перевели друг другу астрономическую сумму - 28 трлн рублей. Больше половины от этого - переводы внутри Сбербанка. С каждой операции пришлось заплатить 1,5% (онлайн дешевле — 1%) того самого «роуминга».

Глава Сбербанка Герман Греф ответил, что банк начнет работать над этим в 2020 году. Но, видимо, законопроект заставит крупнейший банк страны ускориться. К слову, чистая прибыль Сбера в прошлом году составила 832 млрд рублей. А межрегиональные переводы, по подсчетам аналитиков, принесли всего 5 - 6 млрд. рублей. Как говорится, было бы за что бороться. Давно бы уже отменили, не дожидаясь окрика из правительства.

Еще один сервис, который со временем сделает все переводы бесплатными, - это Система быстрых платежей (сокращенно СБП). Его в начале года создали в Центробанке. С помощью сервиса можно перевести деньги из одного банка в другой. Причем с минимальной комиссией. К системе подключились 22 банка, включая почти все крупнейшие (из Топ-10). Переводы между большинством из них сейчас бесплатны.

Исключение - все тот же Сбербанк. Сначала он не спешил вступать в новую систему. Но потом ЦБ обязал его это сделать. Сейчас процесс подключения идет. По словам Грефа, для этого нужно уладить множество технических нюансов.

Подобные сервисы разрабатываются во многих развитых странах. А часть из них уже внедрили их в жизнь. Системы быстрых платежей есть в Великобритании, Швеции, Южной Корее, Китае, Индии, Турции, Италии, Польше и в некоторых других странах. К примеру, в Швеции уже семь лет действует система Swish. Приложением пользуются почти все местные жители. Даже попрошайки и уличные музыканты просят переводить деньги на электронный кошелек. Все переводы между физлицами бесплатные. Платят только бизнесмены, которые пользуются приложением вместо кассы. В России такую услугу тоже будут внедрять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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