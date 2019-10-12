Ролан Быков: анекдот с отчеством и два дня рождения

При всей свой природной одаренности, Ролан Быков постоянно отстаивал право быть актером. Советское киношное начальство бескомпромиссно утверждало, что с такими внешними данными — маленький рост, невзрачный, лысый - актеров не бывает. Его внешность подходила для комедийных и характерных ролей. На этом основании ему запрещали играть положительных героев. Когда Алексей Герман сдавал свой фильм «Проверка на дорогах», в котором Быков сыграл командира партизанского отряда, чиновники Госкино потребовали заменить главного героя. Герман категорически отказался это делать - фильм отправили на полку на 14 лет. Картина «Комиссар», где Быков сыграл бедного многодетного еврея Ефима Магазанника, была запрещёна для показа двадцать лет. Не из-за Быкова, конечно. Картина не соответствовала тогдашним представлениям о революции и гражданской войне, «искажала» генеральную линию партии.

ГЕРОЙ ЗАПРЕЩЕННЫХ КАРТИН

- Фильм «Чучело» запускался с большим трудом. А когда фильм был готов, Госкино утюжило Быкова и требовало его перемонтировать, - вспоминает вдова актера Елена Санаева. - А он говорил: «Я никого в монтажную не пущу. Если кто-то попробует, убью его прессом для склейки пленки». Фильму помог выйти на экраны лично Юрий Андропов. Но премьера стоила Быкову обширного инфаркта. Он был героем запрещенных картин. Пятнадцать лет пробивал съемки «Ревизора». Однако эту постановку отдали комедиографу Леониду Гайдаю. Быкову не дали снять «Грозу» по Островскому.

Актриса Елена Санаева во время презентации своих книг "Ролан Быков: я побит, начну сначала!" и "Стихи Ролана Быкова". Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

- Не только в кино были сложности, закрыли спектакль «Медная бабушка» во МХАТе, где Ролан Быков репетировал Пушкина. Хотя казалось бы, кто лучше него мог сыграть эту роль - и внешнее сходство, как раз пригодился его невысокий рост, и заразительный темперамент...

- После просмотра спектакль закрыла Министр культуры СССР Екатерина Фурцева, заявив режиссеру Михаилу Козакову: «Других, что ли, нет актеров на Пушкина?». Премьеры вышла с Олегом Ефремовым. Как потом шутил Козаков, Олег Ефремов ходил по сцене в парике Пушкина и не знал, что ему делать.

Быков мог сыграть кого угодно, он актер с тысячью лиц. У него в кино 113 ролей — дай Бог каждому. И главных немало, хотя, действительно, часто его не хотели снимать из-за «недостаточно героической внешности». Но благодаря своему таланту, своей невероятной работоспособности он расширил амплуа. Он прекрасно сыграл социальных героев - командира партизанского отряда Ивана Локоткова в «Проверке на дорогах», красноармейца Ивана Карякина в «Служили два товарища». Когда мы с ним встретились, режиссеры его рвали на части.

Елена Санаева и Ролан Быков в фильме про Буратино показали самую очаровательную пару жуликов. Фото: Кадр из фильма «Приключения Буратино»

ОТМЕЧАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДВАЖДЫ В ГОДУ

- К этому времени он уже и сам состоялся как режиссер. Вам не было обидно, что не так часто муж снимает вас в своих фильмах?

- Никогда не просила его о ролях. Да и он был не тот человек, которому женщина могла диктовать свои требования тем более в творчестве. Иногда мы вместе снимались, таких работ наберется с десяток. В каком-то смысле, моя жизнь была положена под ноги его таланта, но я понимала ради кого это делаю. Это была жизнь, интересная и сложная, с одним из умнейших, талантливейших людей нашего времени. Он был очень преданный, очень любящий, очень надежный и добрый человек.

- С датой его рождения вышла путаница. По паспорту Ролан Антонович родился 12 ноября, а фактически — 12 октября. В итоге, он отмечал день рождения в октябре или в ноябре?

- Мы отмечали обе даты, когда была такая возможность, когда он не был на съемках. А путаница вышла из-за того, что он родился в Киеве. И в его метрике была записано - 12 жовтня, то есть по-украински — в октябре. Паспорт же получал уже в Москве (семья переехала в Москву, когда Ролику, как его называли дома, было 3 года — Ред.) и в милиции ему сказали: «Что ты мелешь, что в октябре родился? «Жовтеневу революцию» отмечают в ноябре, значит ты родился 12 ноября».

И с отчеством тоже вышел анекдот. Оформлять его метрику взялась родственница. «Как зовут отца ребенка?» - спросили в милиции. «Дома его зовут Тосей» - ответила женщина. «Что за Тося такая? Может Анатолий?». Так и записали - Ролан Анатольевич, хотя его отец — Антон Михайлович Быков, а родной брат - Героним Антонович. Когда Ролан вырос и пошел получать паспорт, он не стал ошибку исправлять: к этому времени его отец ушел из семьи. Ролан был очень обижен на него из-за матери. И в своем паспорте оставил отчество Анатольевич, хотя с отцом он поддерживал отношения, когда тот приезжал в Москву из Львова.

Ролан Быков в роли Скомороха в фильме "Андрей Рублев". Фотохроника ТАСС

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ ФИЛЬМ БЫКОВА

- Елена Всеволодовна когда-то вы рассказывали мне, что хотите написать мемуары о Ролане Быкове, о семье ваших родителей (отец Елены Санаевой — народный артист СССР Всеволод Санаев — Ред.). Как продвигаются эти планы?

- Я не оставила эту идею, и, наверное, за нее возьмусь, когда закончу разбирать архивы Быкова. Ни одна его рукопись не пропала. Недавно вышли переиздание его дневников и новая книжка «Давай-давай, сыночки», в которой собраны его интервью, статьи, выступления, воспоминания.

На канале «Культура» выйдет документальный фильм Игоря Калядина «Портрет неизвестного солдата», в его основе - незаконченная работа Быкова. Картина была задумана в начале 90-х годов, когда наметилась тенденция к пересмотру результатов Второй Мировой войны. Быков это остро переживал: он - ребенок войны, его брат воевал. Он снимал Дахау, Освенцим, Вязьму и Прохоровку, беседовал с ветеранами войны. Уже были смонтированы отдельные эпизоды, но работа остановилась вначале из-за того, что закончились деньги на картину, а потом — из-за того, что закончилась жизнь Ролана Быкова. Он хотел, чтобы я доделала картину. Но я не режиссер. Я могла только сохранить огромный материл, который и передала режиссеру Игорю Калядину. Что в итоге у него получилось даже для меня пока секрет.

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Истории из жизни замечательного актера и режиссера Ролана Быкова, 90 лет со дня рождения которого отмечается в эти дни

Ролан Быков родился 12 октября 1929 года. При этом во многих источниках датой его рождения названо 12 ноября - так было и в официальных бумагах. Просто родился Быков в Киеве, и там в свидетельстве о рождении записали, что он появился на свет «12 жовтня», а в возрасте пяти лет переехал с родителями в Москву, где милиционер отчего-то решил, что жовтень - это ноябрь. Более того, выправляя мальчику бумаги, он умудрился перепутать его имя и отчество: назвать не Роланом, а Роландом, и не Антоновичем, а Анатольевичем. «Все пьянка российская!» - негодовал потом Быков. (подробности)