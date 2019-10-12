Слезно просил испытать его славой
Наркоман на машине проходит таможню, таможенник копается в его авто.
Вдруг наркоману звонят. Он отвечает:
- Алло... Да, на таможне... Везу... Не-а, пока не нашел...
* * *
- С чего нужно начинать предварительные ласки современной девушки?
- С осмотра и похвалы ее татуировок.
* * *
Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тому, что он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин.
* * *
- Доктор, чем лучше успокоить мужчину? Валидолом или чем покрепче?
- А диагноз какой?
- Сапожки за тысячу евро.
* * *
- Прикинь, постирал флешку вместе с джинсами в машинке, а на ней почти все мои рассказы! Думал, все, придется заново писать. А флеха высохла и заработала, все читается. Как говорится, рукописи не горят!
- Это хорошие рукописи не горят, а твои не тонут.
* * *
Я настолько старый, что помню времена, когда студенты делились на физиков и лириков, а не на Яндекс.Еда и Деливери.Клуб.
* * *
- Марьванна, как ваш зять?
- К сожалению, он не умеет играть в карты.
- Но ведь это огромный плюс!
- Скорее минус. Он не умеет, но играет.
* * *
Только россиянин понимает, что между «холодно!» и «холодно, блин!!!» лежит не менее 20 градусов Цельсия.
* * *
- А-а-а! Помогите! Грабят! Насилуют!
- Да не ори, не до тебя сейчас! Тут мужик какой-то на балконе курит!
* * *
Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть домой: он звонил в дверь и убегал.
ИСТОЧНИК KP.RU