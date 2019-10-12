2019-10-11T22:18:58+03:00
Анекдоты

Слезно просил испытать его славой

Поделиться:
Изменить размер текста:

Наркоман на машине проходит таможню, таможенник копается в его авто.

Вдруг наркоману звонят. Он отвечает:

- Алло... Да, на таможне... Везу... Не-а, пока не нашел...

* * *

- С чего нужно начинать предварительные ласки современной девушки?

- С осмотра и похвалы ее татуировок.

* * *

Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тому, что он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин.

* * *

- Доктор, чем лучше успокоить мужчину? Валидолом или чем покрепче?

- А диагноз какой?

- Сапожки за тысячу евро.

* * *

- Прикинь, постирал флешку вместе с джинсами в машинке, а на ней почти все мои рассказы! Думал, все, придется заново писать. А флеха высохла и заработала, все читается. Как говорится, рукописи не горят!

- Это хорошие рукописи не горят, а твои не тонут.

* * *

Я настолько старый, что помню времена, когда студенты делились на физиков и лириков, а не на Яндекс.Еда и Деливери.Клуб.

* * *

- Марьванна, как ваш зять?

- К сожалению, он не умеет играть в карты.

- Но ведь это огромный плюс!

- Скорее минус. Он не умеет, но играет.

* * *

Только россиянин понимает, что между «холодно!» и «холодно, блин!!!» лежит не менее 20 градусов Цельсия.

* * *

- А-а-а! Помогите! Грабят! Насилуют!

- Да не ори, не до тебя сейчас! Тут мужик какой-то на балконе курит!

* * *

Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть домой: он звонил в дверь и убегал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведро и простыня - лучшая программа защиты свидетелей
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Я календарь переверну - и никакого сентября
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
"Умный, работящий": Мать подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой рассказала о своем сыне
В Анкаре отрицают обстрел военной базы США в Сирии
Трамп рассказал о достижении значительной торговой сделки с КНР
Минздрав разработал новые требования к посещению реанимации родственниками пациентов
Турция отказалась остановить военную операцию в Сирии
В Госдуме прокомментировали слова министра обороны ФРГ о "Северном потоке - 2"
Российские паралимпийцы получили приглашение на летние игры в Токио
Никита Нагорный взял золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике
В Сирии боевики взорвали бомбы на маршруте российского военного патруля
После убийства школьницы в Саратове Госдума опубликовала опрос об отношении россиян к смертной казни
Трамп даст минфину право вводить санкции против Турции
В США задержали актрису Джейн Фонда за участие в экологической забастовке
Bloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения
В Москве грабитель пришел в банк с аэрозольным баллончиком
Смертельно больной ученый хочет «переместиться» в первого в мире аватара
Минобороны Турции сообщает о гибели в Сирии еще двух военных
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков
Reuters: В результате спецоперации в Сирии из тюрьмы сбежали пять террористов
Трамп назначил послом США в России Джона Салливана
Роль феи-крестной в новой «Золушке» может достаться темнокожему актеру-гею
В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор
Байкер вернулся домой спустя семь часов после своих похорон
Американские ученые указали на опасность еды в упаковках
В Госдуме рассчитывают на перезагрузку отношений с США после назначения нового посла
Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов