Слезно просил испытать его славой

Наркоман на машине проходит таможню, таможенник копается в его авто.

Вдруг наркоману звонят. Он отвечает:

- Алло... Да, на таможне... Везу... Не-а, пока не нашел...

* * *

- С чего нужно начинать предварительные ласки современной девушки?

- С осмотра и похвалы ее татуировок.

* * *

Женская логика: ждать принца, а потом возмущаться тому, что он лежит на диване и не вкалывает, как рабочий или крестьянин.

* * *

- Доктор, чем лучше успокоить мужчину? Валидолом или чем покрепче?

- А диагноз какой?

- Сапожки за тысячу евро.

* * *

- Прикинь, постирал флешку вместе с джинсами в машинке, а на ней почти все мои рассказы! Думал, все, придется заново писать. А флеха высохла и заработала, все читается. Как говорится, рукописи не горят!

- Это хорошие рукописи не горят, а твои не тонут.

* * *

Я настолько старый, что помню времена, когда студенты делились на физиков и лириков, а не на Яндекс.Еда и Деливери.Клуб.

* * *

- Марьванна, как ваш зять?

- К сожалению, он не умеет играть в карты.

- Но ведь это огромный плюс!

- Скорее минус. Он не умеет, но играет.

* * *

Только россиянин понимает, что между «холодно!» и «холодно, блин!!!» лежит не менее 20 градусов Цельсия.

* * *

- А-а-а! Помогите! Грабят! Насилуют!

- Да не ори, не до тебя сейчас! Тут мужик какой-то на балконе курит!

* * *

Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть домой: он звонил в дверь и убегал.