Дети нигде не должны ходить одни
Когда наши эмигранты приезжают в Канаду, их шокируют «тупые» законы. Например, что ребенка до 12 лет нельзя оставлять дома одного. И, конечно, они оставляют. И расплачиваются за это. Знаю случай, когда мальчишку оставили, а с улицы его позвали друзья. И он им крикнул (на английском), что не может выйти, родители ушли и закрыли его.
Соседи услышали, вызвали полицию, та приехала с представителями опеки и с помощью менеджмента здания открыли дверь и забрали пацана.
Вроде бы выглядит дико — ну что, нельзя десятилетку дома оставить? На самом деле законы любой страны продиктованы ее опытом.
И у нас, в России, тоже имеется плохой опыт пребывания детей в одиночку дома. Сколько ребятишек сгорели, пытаясь растопить печку, сколько отравились бытовой химией, сколько попытались вылезти из окна во двор поиграть, и упали с высоты… Родители не признаются что долго отсутствовали, обычно говорят, что «на минутку вышли». На самом деле — не на минутку.
Одна знакомая русская канадка мне как-то написала: «Что делать, у моей подруги органы опеки забрали 7-летнего сына. Они узнали, что он в одиночку ходит в школу».
Знаете чем руководствуются эти самые зловещие органы? Они говорят, что если ты отпускаешь маленького ребенка одного, зная, что в этом мире живут психбольные, педофилы и пр., значит ты его недостаточно любишь.
«И разве Сенечка не прав?»
Автомобиль полиции города Торонто во время патрулирования.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Девочка ходила мимо гаражей… Насколько я понимаю, каждый день… В школу и из школы. Тогда как многие взрослые женщины стараются не ходить мимо гаражей. Их встречают мужья.
Ежедневный путь Лизы Киселёвой от дома до школы.Девочка была убита по дороге на занятия (c) Ruptly
Обычно, когда случается горе, никто не в силах упрекнуть убитых горем родителей, но из-за этой нашей деликатности и сострадания не обсуждается данная тема — что в мире много безалаберных людей. Они отпускают пятилетних играть в песочнице в одиночку, они дают восьмилеткам ходить в одиночку в школу (то есть ребенок один едет в лифте, один находится в подъезде, один идет по улице, где его легко втащить в машину).
Родители никогда не читали о насильниках и садистах? Читали. Они не понимают, что ребенку грозит опасность? Понимают. Но — рискуют. И простите меня, но это означает — недостаточно любят.
Саратов. Мягкие игрушки и цветы у гаража, где было найдено тело ранее пропавшей 9-летней Лизы Киселевой. Фото Алексей Кошелев/ТАСС
Любят, но недостаточно сильно.
В Канаде был случай. Из школы увели 7-летнюю Тори (Виктория). Ее увела молодая девица, подруга маньяка. Сказала что покажет собаку, а привела к извергу. Он насиловал ребенка, и не раз, девочка умоляла девушку вступиться, та не реагировала. А потом подонки убили ребенка.
И знаете почему они выбрали именно эту девочку? Потому что она единственная, кто ходил из школы в одиночку. Других забирали родители.
Как теперь жить ее маме и папе? Они не алкаши и не наркоманы. Вы думаете, они не прокручивают тысячу раз на дню в голове, что могли бы найти другую работу, которая позволяет отводить-приводить ребенка… Что могли бы нанять какую-то пенсионерку за небольшую плату для этой услуги. Могли бы договориться с родителем другого ребенка, что тот будет забирать двоих за доплату.
Много есть путей как поступить если ты очень-очень любишь ребенка, и страшно-страшно не хочешь его мучений и смерти.
Есть ведь еще такая вещь, как провокация преступника. Часто бывает, что никто не собирался насиловать и убивать. Но ему предоставили жертву, и мысль пришла.
Пример. В Торонто несколько лет назад молодой человек возвращался поздно ночью к себе в квартиру. Не преступник, не судимый. Вдруг, идя по коридору, он заметил, что дверь одной из квартир приоткрыта. Он заглянул. Там на диване спала девочка.
Молодой человек не планировал в ту ночь ничего такого. Но вид спящего ребенка пробудил в нем преступные желания. Он похитил девочку, изнасиловал и убил.
Дверь приоткрыли родители, так как в квартире было душно. Сами они легли в спальне и, разумеется, не видели и не слышали что творится в гостиной.
Понятно, что парень изначально был в душе своей преступник. Но если бы ему вот так на блюде не преподнесли ребенка, если бы дверь была закрыта, он дошел бы до своей квартиры и уснул, как делал это всегда.
Читаешь заметки в российских газетах об убитых детях, и в бессилии сжимаешь кулаки. Не против преступников. Против родителей. Когда они поймут, что дети не должны ходить в одиночку в общественные туалеты? Не должны ходить одни в школу? Сдохни, но проводи. И не оставь около школы, а прямо убедись, что ребенок туда вошел. Не должны дети одни играть во дворе, или рядом с лесополосой, ведь обрыдло уже читать радостные репортажи, как дите три дня шарашилось по лесу и его волки не съели.
Работа мешает присмотреть? Нет. Мешает то, что деньги, карьера — приоритет. Не ребенок. Если ребенок важнее, то всегда найдешь выход.
И еще. Мне кажется, пора создавать какой-то единый центр по распознаванию маньяков заранее. Не по изучению их после, а по распознаванию до. Там должен быть простой, легкий для запоминания телефон, куда люди могут позвонить анонимно и поделиться подозрениями. О странностях у близких, коллег, соседей… Ведь часто многие чего-то видят, подозревают, но понимают, что глупо звонить в полицию и говорить: «Сосед напротив ходит по квартире голый, и я видел как он целует в губы пупсиков». Или: «Один знакомый пользователь соцсети постоянно выставляет фото женщин в крови»… Такие сигналы могли бы проверяться без уведомления подозреваемого (так как предъявить нечего), просто понаблюдали бы. Зато, когда будет совершено какое-то преступление, в этом центре могли бы сравнить, не совпадает ли манера поведения данного человека со странностями разыскиваемого маньяка. А вероятно, могли бы и предотвратить преступление. Ведь были случаи, когда, например, к психиатрам приходили матери психически нездоровых мальчиков, юношей, и делились, что сын мечтает об убийстве, о таком или сяком извращении, что делать? То есть даже близкие родственники порой дают такую информацию, пытаясь предотвратить трагедию.
МНЕНИЕ
Две стороны одной медали
Дмитрий СМИРНОВ
Даже в сегодняшнем мире вряд ли есть что-то ужасней смерти ребенка. То, что произошло в Саратове, любого заставляет сжать кулаки и требовать возмездия.
Но и в этом кошмаре есть что-то большее, чем нормальная человеческая реакция. Например, многолетняя, принципиальная и неизменная позиция Владимира Путина по вопросу смертной казни: в России больше никого не казнят и казнить не будут. Не потому, что этого требуют европы, советы по правам и кто-то еще. А потому что это тяжелый шаг, но он в конечном итоге делает наше общество лучше. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU