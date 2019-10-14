Дети нигде не должны ходить одни

Когда наши эмигранты приезжают в Канаду, их шокируют «тупые» законы. Например, что ребенка до 12 лет нельзя оставлять дома одного. И, конечно, они оставляют. И расплачиваются за это. Знаю случай, когда мальчишку оставили, а с улицы его позвали друзья. И он им крикнул (на английском), что не может выйти, родители ушли и закрыли его.

Соседи услышали, вызвали полицию, та приехала с представителями опеки и с помощью менеджмента здания открыли дверь и забрали пацана.

Вроде бы выглядит дико — ну что, нельзя десятилетку дома оставить? На самом деле законы любой страны продиктованы ее опытом.

И у нас, в России, тоже имеется плохой опыт пребывания детей в одиночку дома. Сколько ребятишек сгорели, пытаясь растопить печку, сколько отравились бытовой химией, сколько попытались вылезти из окна во двор поиграть, и упали с высоты… Родители не признаются что долго отсутствовали, обычно говорят, что «на минутку вышли». На самом деле — не на минутку.

Одна знакомая русская канадка мне как-то написала: «Что делать, у моей подруги органы опеки забрали 7-летнего сына. Они узнали, что он в одиночку ходит в школу».

Знаете чем руководствуются эти самые зловещие органы? Они говорят, что если ты отпускаешь маленького ребенка одного, зная, что в этом мире живут психбольные, педофилы и пр., значит ты его недостаточно любишь.

«И разве Сенечка не прав?»

Автомобиль полиции города Торонто во время патрулирования.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девочка ходила мимо гаражей… Насколько я понимаю, каждый день… В школу и из школы. Тогда как многие взрослые женщины стараются не ходить мимо гаражей. Их встречают мужья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737514" frameborder="0"></iframe> Ежедневный путь Лизы Киселёвой от дома до школы.Девочка была убита по дороге на занятия (c) Ruptly

Обычно, когда случается горе, никто не в силах упрекнуть убитых горем родителей, но из-за этой нашей деликатности и сострадания не обсуждается данная тема — что в мире много безалаберных людей. Они отпускают пятилетних играть в песочнице в одиночку, они дают восьмилеткам ходить в одиночку в школу (то есть ребенок один едет в лифте, один находится в подъезде, один идет по улице, где его легко втащить в машину).

Родители никогда не читали о насильниках и садистах? Читали. Они не понимают, что ребенку грозит опасность? Понимают. Но — рискуют. И простите меня, но это означает — недостаточно любят.

Саратов. Мягкие игрушки и цветы у гаража, где было найдено тело ранее пропавшей 9-летней Лизы Киселевой. Фото Алексей Кошелев/ТАСС

Любят, но недостаточно сильно.

В Канаде был случай. Из школы увели 7-летнюю Тори (Виктория). Ее увела молодая девица, подруга маньяка. Сказала что покажет собаку, а привела к извергу. Он насиловал ребенка, и не раз, девочка умоляла девушку вступиться, та не реагировала. А потом подонки убили ребенка.

И знаете почему они выбрали именно эту девочку? Потому что она единственная, кто ходил из школы в одиночку. Других забирали родители.

Как теперь жить ее маме и папе? Они не алкаши и не наркоманы. Вы думаете, они не прокручивают тысячу раз на дню в голове, что могли бы найти другую работу, которая позволяет отводить-приводить ребенка… Что могли бы нанять какую-то пенсионерку за небольшую плату для этой услуги. Могли бы договориться с родителем другого ребенка, что тот будет забирать двоих за доплату.

Много есть путей как поступить если ты очень-очень любишь ребенка, и страшно-страшно не хочешь его мучений и смерти.

Есть ведь еще такая вещь, как провокация преступника. Часто бывает, что никто не собирался насиловать и убивать. Но ему предоставили жертву, и мысль пришла.

Пример. В Торонто несколько лет назад молодой человек возвращался поздно ночью к себе в квартиру. Не преступник, не судимый. Вдруг, идя по коридору, он заметил, что дверь одной из квартир приоткрыта. Он заглянул. Там на диване спала девочка.

Молодой человек не планировал в ту ночь ничего такого. Но вид спящего ребенка пробудил в нем преступные желания. Он похитил девочку, изнасиловал и убил.

Дверь приоткрыли родители, так как в квартире было душно. Сами они легли в спальне и, разумеется, не видели и не слышали что творится в гостиной.

Понятно, что парень изначально был в душе своей преступник. Но если бы ему вот так на блюде не преподнесли ребенка, если бы дверь была закрыта, он дошел бы до своей квартиры и уснул, как делал это всегда.

Читаешь заметки в российских газетах об убитых детях, и в бессилии сжимаешь кулаки. Не против преступников. Против родителей. Когда они поймут, что дети не должны ходить в одиночку в общественные туалеты? Не должны ходить одни в школу? Сдохни, но проводи. И не оставь около школы, а прямо убедись, что ребенок туда вошел. Не должны дети одни играть во дворе, или рядом с лесополосой, ведь обрыдло уже читать радостные репортажи, как дите три дня шарашилось по лесу и его волки не съели.

Работа мешает присмотреть? Нет. Мешает то, что деньги, карьера — приоритет. Не ребенок. Если ребенок важнее, то всегда найдешь выход.

И еще. Мне кажется, пора создавать какой-то единый центр по распознаванию маньяков заранее. Не по изучению их после, а по распознаванию до. Там должен быть простой, легкий для запоминания телефон, куда люди могут позвонить анонимно и поделиться подозрениями. О странностях у близких, коллег, соседей… Ведь часто многие чего-то видят, подозревают, но понимают, что глупо звонить в полицию и говорить: «Сосед напротив ходит по квартире голый, и я видел как он целует в губы пупсиков». Или: «Один знакомый пользователь соцсети постоянно выставляет фото женщин в крови»… Такие сигналы могли бы проверяться без уведомления подозреваемого (так как предъявить нечего), просто понаблюдали бы. Зато, когда будет совершено какое-то преступление, в этом центре могли бы сравнить, не совпадает ли манера поведения данного человека со странностями разыскиваемого маньяка. А вероятно, могли бы и предотвратить преступление. Ведь были случаи, когда, например, к психиатрам приходили матери психически нездоровых мальчиков, юношей, и делились, что сын мечтает об убийстве, о таком или сяком извращении, что делать? То есть даже близкие родственники порой дают такую информацию, пытаясь предотвратить трагедию.

МНЕНИЕ

Две стороны одной медали

Дмитрий СМИРНОВ

Даже в сегодняшнем мире вряд ли есть что-то ужасней смерти ребенка. То, что произошло в Саратове, любого заставляет сжать кулаки и требовать возмездия.

Но и в этом кошмаре есть что-то большее, чем нормальная человеческая реакция. Например, многолетняя, принципиальная и неизменная позиция Владимира Путина по вопросу смертной казни: в России больше никого не казнят и казнить не будут. Не потому, что этого требуют европы, советы по правам и кто-то еще. А потому что это тяжелый шаг, но он в конечном итоге делает наше общество лучше. (подробности)