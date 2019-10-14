Пока учила больную дочку ходить, ушел муж

- Лиза у нас синеглазая блондинка, – говорят про малышку влюбленные в нее волонтеры. – А еще хохотушка!.. Наверное.

Это «наверное» придает характеристике девочки сюрреалистический оттенок. Но пока все, что можно сказать о ней, идет под единым грифом «наверное». Наверное, эпилепсия больше не вернется – последний приступ был купирован правильно подобранными лекарствами два года назад, и Лиза продолжит развиваться, как все нормальные дети. Наверное, Лиза победит последствия болезни, научится ходить самостоятельно и сможет пойти в нормальный детский сад, где станет королевой красоты! Ведь, даже будучи больной, девочка похожа на фарфоровую куколку. Наверное, проблемы со зрением удастся скорректировать, и она будет смотреть веселые мультики, заливаясь хохотом, потому что к тому времени научится смеяться.

Все эти «наверное» зависят от того, будет ли пройден непрерывный и необходимый курс реабилитации, на который сейчас у одинокой мамы просто нет денег.

И пока чтобы понять, какая именно она – Лиза Соколова, приходится долго и внимательно вглядываться в зажато-сосредоточенную «марионетку», которая растопырив руки, с маминой поддержкой делает свои первые неуверенные шаги в три года. Но и это победа! Мама Лена помнит гораздо более страшные времена. Когда дочка родилась на три месяца раньше, непонятно почему, ведь врачи утверждали, что беременность идеальная. Когда два месяца не выписывали из реанимации, и зареванная мама ежедневно носила туда сцеженное молоко, зная, что даже его Лизе вливают через зонд, потому что она не может глотать. Когда год девочка просто лежала «бревнышком», а доктора запрещали какие бы то ни было занятия, потому что никак не могли подобрать правильное лекарство от развивающейся эпилепсии… Слава богу, это все прошлом! Лиза выздоравливает и развивается огромными скачками, занимаясь в реабилитационном центре.

- Нам уже разрешили заниматься с логопедом, значит, скоро Лизок заговорит! – радостно сообщает мама Лена. – А еще мы ножки теперь бинтуем и она крепче стоять стала. А еще на пианино очень любит «играть», жмет на клавишу и внимательно слушает звук. А еще любимая игра – искать мячик в фасоли, поэтому мы сейчас покупаем много, очень много фасоли!..

Маме Лене некогда горевать и выяснять, куда внезапно делся отец больного ребенка. Она слышит рекомендации врачей, радуется их уверенно хорошим прогнозам и жизнь готова положить на то, чтобы Лиза не пополнила ряды беспомощных инвалидов. Вот только параллельно заработать на реабилитацию она не может. И пока еще решится вопрос с алиментами, с какой-то помощью от самоустранившегося отца… Больше помочь некому, а оплата реабилитации нужна прямо сейчас. Врачи категорически предостерегают от перерывов в лечении. Сейчас любая остановка может отбросить Лизу назад.

Пожалуйста, помогите сделать так, чтобы этого не случилось!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

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Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Лизы Соколовой. НДС не облагается.

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