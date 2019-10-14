В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

32-летняя Софья Очигава - серебряный призер олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы. Выступала за команду «Вооружённые Силы». Софья основала собственный Фонд развития спорта и поводит турниры под собственным именем.

1 октября поздно ночью на женщину в подъезде жилого комплекса "Да Винчи" напали. Софья возвращалась домой, когда на неё набросился 28-летний сосед по имени Вадим. Мужчина размахивал кулаками и угрожал убить спортсменку.

— На почве чего возник конфликт пока устанавливается. Чем нападавший нанёс потерпевшей телесные повреждения пока неизвестно, травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью, — сообщил kp.ru источник

По данному факту полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за угрозу убийством. С нападавшего взята подписка о невыезде.

Возможно, Оксана не единственная, кто пострадал от действий Таций Вадима. В социальных сетях люди, ставшие жертвами вымогательства и мошенничества разыскивают следы этого человека и объединяются для коллективных исков. Мужчину называют участником организованной группы автоподставщиков и обвиняют в махинациях со страховыми выплатами.