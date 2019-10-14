В Москве на станции метро «Выставочная» произошло задымление

На станции метро «Выставочная» Филевской линии Московского метрополитена произошло возгорание. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

- Поступила заявка о задымлении на станции метро. В одном из подсобных помещений было обнаружено незначительное возгорание, которое уже локализовано. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает. Вход на станцию закрыт, выход осуществляется беспрепятственно. Что именно горело, уточняем, - прокомментировали в экстренных службах.

Ранее очевидцы писали в соцсетях, что к станции метро подъехали пожарные расчеты, а рядом с «Выставочной» пахло дымом. Сейчас вход на станцию закрыт. Поезда на «Выставочной» не останавливаются. Переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр закрыт».

Очевидцы сообщают о запахе гари в районе станции метро "Выставочная".

- Станция метро «Выставочная» временно закрыта на вход. Пожалуйста, пользуйтесь другими станциями в этом районе: «Деловой центр» Большой кольцевой линии и «Международная» Филевской линии, Извините за доставленные неудобства, - рассказали в официальном аккаунте в "Твиттер" Московского метро.