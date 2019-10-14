Бывший возлюбленный Ольги Орловой ушел от молодой жены после шести лет брака
Певица Женя Малахова и продюсер Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака. Возлюбленный солистки группы Ольги Орловой разошелся с женой несколько месяцев назад без лишнего шума и скандалов.
Бывшая солистка группы Refle Женя Малахова и Ренат Давлетьяров разъехались и готовят документы для суда, чтобы разделить имущество. В последнее время пара не появлялась на публике, поэтому в тусовке стали все чаще циркулировать слухи об их разрыве, которые на днях нашли свое подтверждение.
30-летняя Женя провела отпуск на Кипре без 58-летнего мужа. Она активно делилась в Инстаграме фото в бикини, демонстрируя прекрасную фигуру. На светских мероприятиях она прятала от любопытных глаз правую руку, ведь на безымянном пальце отсутствовало обручальное кольцо.
"Женя собрала вещи и съехала из их общей квартиры. Отношения давно разладились, хотя оба пытались сохранить семью, но не получилось. Детей так и не завели. Да и разница в возрасте, которая поначалу не чувствовалась, дала о себе знать", - рассказал "СтарХиту" осведомленный источник.
До Малаховой продюсер встречался с Ольгой Орловой и Верой Сотниковой. Всех своих женщин Давлетьяров снимал в кино. Кстати, в тусовке часто обсуждают, что именно благодаря протекции мужа Женя начала часто появляться на экране.
О романе Ольги Орловой и Ренат Давлетьяров стало известно в 2004 году. Несколько лет пара прожила в гражданском браке, но потом рассталась. Говорят, мужчина сильно ревновал возлюбленную и даже устраивал ей бурные сцены.
ИСТОЧНИК KP.RU