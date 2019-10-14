Украинские министры не хотят «молчать и не отсвечивать»

С приходом Зеленского многие пытались связать какие-то надежды с изменением ситуации на Украине и Донбассе, которые, как водится, не оправдались. Как, впрочем, и практически все ожидания от этого государства. Потом стали эти ожидания связывать с будущим правительством. Но вот и этот коллективный орган работает, а воз и ныне там. Что же такое представляет из себя нынешнее правительство Украины? Ответ не так уж и затейлив. Смесь неонацизма с необразованностью. И вот почему.

ПРЕМЬЕР НАЦИСТОВ ПОБЛАГОДАРИЛ И ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО НА НИХ РАБОТАЕТ

14 октября Украина стала праздновать День защитника Украины. Почему эта дата? Ответ прост именно в этот день в 1942-м году на оккупированной немцами территории была организованная бандеровская Украинская повстанческая армия УПА - запрещенная в РФ организация, «прославившаяся», в первую очередь, массовыми казнями гражданского мирного населения.

Накануне в Киеве на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна» побывал новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Не просто был замечен где-то за кулисами, а даже выступил со сцены, обратившись к собравшимся.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заглянул на концерт нацистов.

- То, что вы есть, дает нам возможность заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить. Спасибо вам, и празднуйте! Вы очень крутые, - закончил свою речь глава правительства Украины на концерте, организатором которого был один из убийц Олеся Бузины Андрей Медведько. «Зиговали» в ответ собравшиеся или нет, пока неясно, но у публики на концерте в большом почете и «зиги», и фашистская свастика, и другая нацистская символика.

Публика на концерте "Сокиры Перуна". Фото sokyraperuna.com

Прекрасные в своей откровенности слова Гончарука, как ничто другое, характеризует реальное отношение нынешней украинской власти к неонацистским формированиям и радикальным националистам. Нацисты им нужны, нацистам они благодарны.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я ЗНАЮ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ»

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов развеял в пух и прах все надежды населения, что при нем дела в экономике страны пойдут на лад. Во-первых, как он признался, все это - Украина, экономика, реформы и т. д. - его просто не интересуют.

- Я бы хотел, чтоб вы понимали, что я в принципе ничего не знаю. Я уехал в девяносто девятом году из Украины - писать докторскую в аспирантуре в Висконсинского университете. И с тех пор я постоянно возвращаюсь, но я возвращался по личным причинам, потому что у меня две сестры, племянника, папа - семья. И меня никогда не интересовала особо Украина. Меня интересовали там, не знаю, парусный спорт, меня интересовала сальса, например, но меня не интересовали никогда Украина, реформы, политика, экономика, - заявил он.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но этого мало. Оказывается, по его собственному признанию, экономика, мало того, что его не интересует, он в ней и не разбирается.

- Я занимался теорией игр. Я теоретик. Это по сути прикладная математика - имеет абстрактное применение. Я особо ничего не понимал в экономике и продолжаю не понимать, - заявил он. Ни убавить, ни прибавить. Зато честно.

ПРАЧЕЧНАЯ? НЕТ, МИНКУЛЬТ УКРАИНЫ

Недавно Минкульт Украины был преобразовано в Министерство культуры, молодежи и спорта. Возглавил его некто Владимир Бородянский, активно засветившийся на украинском телевидении. Видимо, ТВ на Украине стало окончательно важнейшим из искусств, А на остальное всем глубоко наплевать. Поскольку иначе трудно объяснить, что в обновленном списке персон нон-грата, которым запрещен въезд на Украину, поскольку они «создают угрозу национальной безопасности», остались умершие деятели искусств из России. После редактирования и внесения четырех новых актеров из России в нем остались Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин и Олег Табаков.

Глава Минкульта Украины Владимир Бородянский.Фото: Youtube

А, может, они и после смерти внушают ужас и угрожают украинским «патриотам»?

P.S. А ведь Зеленский буквально вот только что просил их «молчать и не отсвечивать».

- Прошу вас — будьте здравомыслящими, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения… Они мечтают увидеть в наших рядах раздор, распри и хаос, - попросил он на своей странице в соцсети.

Ага. Вот прямо сейчас все взяли и замолчали.