В Ленинградской области в особо охраняемых природных заказниках открыли 12 троп для любителей экотурзма

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично проверил экологическую тропу, открытую для туристов на территории природного ботанического заказника «Линдуловская роща». В настоящее время на территории особо охраняемых природных заказников Ленинградской области уже оборудовано 12 экологических туристических троп, до конца года появится еще три. В следующем году планируется открытие еще 9 экотроп.

…Шикарный воздух, река Линдуловка с перекатами, лиственницы в три обхвата, мхи, кустарники, пение птиц. Настоящая живая природа! Но при этом подъемы и спуски вымощены деревянным настилом, а в самых живописных местах установлены смотровые площадки.

«В следующем году здесь будет оборудован экспериментальный волонтерский лагерь для ценителей природы и любителей экотуризма, - отметил Александр Дрозденко. - Мы пригласим всех желающих пожить здесь и непосредственно принять участие в работе по расчистке леса и оборудованию туристических троп».

Обратим внимание, Линдуловская роща — государственный природный ботанический заказник, включенный в число объектов наследия ЮНЕСКО. Расположен на территории Выборгского района Ленинградской области в 3,5 км от станции Рощино, на берегу реки Линдуловки.

Начало роще было положено в 1738 году по указу Петра I, когда на месте бывшей пашни были сделаны первые посевы семян лиственницы, собранных в Архангельской губернии. Кроме лиственницы в роще произрастают сибирский кедр, обыкновенная сосна, ель, пихта, ясень, ольха, дуб и ильм.