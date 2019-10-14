«Думала, опять сковородка»: сотрудница медучреждения из Подмосковья выиграла автомобиль

Она удачно заправила свой автомобиль и стала первым победителем федеральной акции сети АЗС «Газпромнефть». До конца года будет разыграно еще пять машин – шанс выиграть есть у каждого.

Выиграть автомобиль – большая удача. И в этот раз она улыбнулась жительнице Егорьевска Московской области. Ключи от бизнес-седана Toyota Camry белого цвета Елена Мусинова получила 11 октября на одной из московских автозаправочных станций.

Елена работает в медучреждении, водит автомобиль Ford Focus и постоянно заправляется на АЗС сети «Газпромнефть». Как-то вечером заехав на любимую заправку, она заправилась обычным АИ-95 и получила на кассе карту, похожую на билет моментальной лотереи.

«Что, опять сковородки раздаете?», – удивилась Елена, но карточку взяла. Приехав домой, она стерла защитный слой – под ним оказалась скидка 50% на хот-дог и предложение зарегистрироваться на сайте акции с розыгрышем ценных призов. «Помню, мое внимание привлекла картинка с телефоном. На моем как раз стекло треснуло. Дай, думаю, зарегистрируюсь, может, выиграю новый», – вспоминает Елена. Когда вскоре ей позвонили и сказали, что она выиграла главный приз, женщина не поверила своим ушам. Она хотела телефон, а получила автомобиль.

«Я как раз была на работе, когда мне сообщили, что я выиграла. На меня как ушат воды вылили: руки-ноги не слушаются, слезы. Думала, мне самой понадобится медицинская помощь, – вспоминает Елена. – Никогда ничего такого не выигрывала, думала, что выиграть машину – невозможно. Но мне и правда повезло!».

Приз пришелся кстати: Елена как раз подумывала менять свой старенький Ford, а первую поездку на новой машину описала как «потрясающе плавный ход». И уже планирует съездить на ней в Дивеево – там расположен известный монастырь.

В этом году программе лояльности «Нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть» исполнилось 10 лет. Это самая популярная программа лояльности среди автозаправочных станций России: к настоящему времени было выдано 13 миллионов карт.

Чтобы отметить юбилей, сеть АЗС «Газпромнефть» проводит федеральную акцию «Гран-при десятилетия». В призовом фонде – шесть автомобилей Toyota Camry, а также телевизоры, ноутбуки, смартфоны, игровые приставки, квадрокоптеры и другие ценные призы. Розыгрыш проводится каждую неделю. До конца года будет разыграно еще пять машин – выиграть шанс есть у каждого.

Правила участия простые: надо до 3 ноября заправить от 30 литров бензина или дизельного топлива на АЗС сети «Газпромнефть» с картой лояльности «Нам по пути». Затем нужно получить на кассе скретч-карту с гарантированным призом и зарегистрировать номер своей карты лояльности «Нам по пути» на сайте www.gpn-promo.ru или в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS. Заправка фирменным топливом G-Drive удваивает шансы на выигрыш.

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С информацией об организаторе акции, правилах участия, ограничениях, сроках, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.gpn-promo.ru.