Он мой: Кошка влюбилась в пса и запретила хозяйке его трогать

Живут как кошка с собакой – это выражение знает каждый и его смысл не вызывает сомнений. Вернее, не вызывал, до тех пор пока в Сети не появился короткий ролик о том, как могут жить кошка с собакой.

Оказывается, в мире, любви и согласии, так что многие другие домашние питомцы и их хозяева могут позавидовать.

Ролик появился в Twitter и сразу же спровоцировал волну восторженных откликов, что вполне логично. Многие даже предположили, что кошка очень ревнивая, раз так настойчиво оберегает своего друга от каких-либо посягательств, даже со стороны хозяйки.

Пушистый домосед с завидным упорством отталкивает руку девушки, которая хочет приласкать собакена. Можно было бы предположить, что мурлыка ревнует именно хозяйку, но нет – то, как нежно обнимаются животные говорит само за себя. Это любовь, самая настоящая, пишет Ридус.

"Я бы на вашем месте не трогала собаку, если не хотите обнаружить лужу в ботинке", - пишут пользователи в комментариях под видео.

А многие разделяют позицию котика: "Это я! Когда кто-то трогает человека, который мне нравится".