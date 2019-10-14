2019-10-14T19:15:43+03:00
Дом. Семья

Он мой: Кошка влюбилась в пса и запретила хозяйке его трогать

Жизнь этих домашних питомцев может удивить любого [видео]
Елена АКИМОВА
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Эти домочадцы знают, что такое настоящая любовьЭти домочадцы знают, что такое настоящая любовь
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Живут как кошка с собакой – это выражение знает каждый и его смысл не вызывает сомнений. Вернее, не вызывал, до тех пор пока в Сети не появился короткий ролик о том, как могут жить кошка с собакой.

Оказывается, в мире, любви и согласии, так что многие другие домашние питомцы и их хозяева могут позавидовать.

Ролик появился в Twitter и сразу же спровоцировал волну восторженных откликов, что вполне логично. Многие даже предположили, что кошка очень ревнивая, раз так настойчиво оберегает своего друга от каких-либо посягательств, даже со стороны хозяйки.

Пушистый домосед с завидным упорством отталкивает руку девушки, которая хочет приласкать собакена. Можно было бы предположить, что мурлыка ревнует именно хозяйку, но нет – то, как нежно обнимаются животные говорит само за себя. Это любовь, самая настоящая, пишет Ридус.

"Я бы на вашем месте не трогала собаку, если не хотите обнаружить лужу в ботинке", - пишут пользователи в комментариях под видео.

А многие разделяют позицию котика: "Это я! Когда кто-то трогает человека, который мне нравится".

Кошка запретила хозяйке трогать собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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