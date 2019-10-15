Перелетные Гусевы

Героями проекта стала пара обычных пенсионеров Гусевых из Саратова, которые впервые отправились в путешествие по Европе. Премьера первого выпуска состоится 16 октября.

- Мы никогда не участвовали ни в каких конкурсах, кастингах, потому что думали, что все это не для обычных людей, - рассказывает Елена Гусева. - Поэтому, когда дочка прочитала в «Комсомолке» о кастинге в проект и практически заставила нас поучаствовать, мы не особо верили в успех. И когда нам позвонили и сказали, что выбрали нас, мы прыгали от счастья до потолка.

Теперь семья Гусевых прыгает до потолка от эмоций, впечатлений и потрясений в первой стране проекта - Испании. Агентство Novovira организовало посещение 10 красивейших городов в рамках тура «Испанская баллада». От чего у Гусевых во время этого путешествия наворачивались слезы на глазах, а что привело их в неописуемый восторг, можно увидеть каждую среду в группе «Интуристы» в Одноклассниках.