Цены - они как дети: шалят, прыгают, растут

КОНКРЕТНО

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ - такой хитрый показатель, который характеризует изменчивость цены на что-либо. Ведь цена никогда не стоит на месте. Она либо растет постоянно, либо снижается. Хорошо, конечно, когда снижается. Цена, она такая ветреная, как… ну вы сами понимаете. Кстати, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ (Volatility) с английского так и переводится - «изменчивость, непостоянство».