2019-10-15T00:30:50+03:00
Экономика

Цены - они как дети: шалят, прыгают, растут

Вы спрашиваете про бизнес-термины - мы отвечаем
Ян РОЗЕНБЕРГ
Поделиться:
Вы спрашиваете про бизнес-термины - мы отвечаемВы спрашиваете про бизнес-термины - мы отвечаемФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

КОНКРЕТНО

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ - такой хитрый показатель, который характеризует изменчивость цены на что-либо. Ведь цена никогда не стоит на месте. Она либо растет постоянно, либо снижается. Хорошо, конечно, когда снижается. Цена, она такая ветреная, как… ну вы сами понимаете. Кстати, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ (Volatility) с английского так и переводится - «изменчивость, непостоянство».

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мировая дискуссионная площадка по развитию малого и среднего бизнеса будет создана по итогам бизнес-форума ШОС и БРИКС
Завершился Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 2800 участников, из которых 200 международных – более 30 стран мира
Новости 24
Рейтинг Зеленского на Украине за месяц упал почти на десять процентов
В Пентагоне заявили, что военная операция Турции в Сирии привела к освобождению боевиков ИГ*
«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников
Полиция задержала красноярцев, избивших до смерти приятеля
Социологи выяснили, что около половины жителей Украины против ликвидации русских школ
Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников
Трамп: "Пусть Сирия сражается с Турцией за свои земли"
Аэропорт Барселоны отменил около 100 рейсов из-за протестов
Саудовцы выстроились в очередь, чтобы пожать руку Путину
Вооруженные преступники убили 14 полицейских в Мексике
Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии
Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
Bloomberg: США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу
Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше
Медведев уличил губернаторов в манипуляциях со статистикой
Ушаков: операция Турции "не совсем" соответствует принципу целостности Сирии
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными