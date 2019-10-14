"Мне что-то подсыпали»: В Москве на 250 тысяч обокрали актера Сибирского цирюльника

13 октября в полицию обратился 46-летний актер Сергей Федотов с сообщением о том, что неизвестный мужчина похитил с его банковской карты крупную сумму денег.

"Я был в заведении, отдыхал, там разговорился с мужчиной. Мы сидели, общались, выпивали, как в один момент я потерял сознание. Думаю, он подсыпал мне что-то в напиток, не могу вспомнить. Помню только, что когда пришел в себя, увидел смс на телефоне о списании с моей карты 250 000 рублей. А незнакомца и след простыл, скрылся", - рассказал KP.RU актер Сергей Федотов.

После обнаружения пропавших средств, Сергей сразу же обратился за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время в полиции проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося.

Актер Сергей Федотов снимался в кинофильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», сериалах «Улицы разбитых фонарей», в 2008 году сыграл главную роль в кинофильме Галины Евтушенко «Новые времена, или Биржа недвижимости».