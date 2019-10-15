Рейтинг самых популярных видеоблогеров Рунета возглавил автор канала о гаджетах

Составлен сентябрьский рейтинг самых популярных YouTube-блогеров Рунета. Авторов видеоканалов оценивали «по вовлеченности», то есть по количеству лайкой и комментариев к их записям. Отчет подготовила компания Brand Analytics.

В топ-10 вошли преимущественно игровые и развлекательные каналы, только два блогера из списка популярных рассказывают о политике. Первое место зрители YouTube отдали гаджет-блогеру Wylsacom. Его канал собрал 2,3 миллиона комментариев, это рекорд за всю историю составления рейтинга. Причем самые популярные записи – рекламные: «лайки и выиграй айфон», «сделай комментарий – получи наушники». Кстати, в 2018 году Валентина Петухова признали самым богатым блогером Рунета.

- С таким «допингом» видео и собирают под 300 тыс. комментариев. «Чистой» победу Вилсы в нашем Топ-20 не назовешь, - пишут составители рейтинга.

Второе место в рейтинге досталось челленджеру под ником А4, вовлеченность на его канале 3,8 миллиона человек. Третье место – за VyacheslavOO. Он рассказывает о том, как проходит популярную игру игры Minecraft. Аид заработал на этом 3,1 млн лайков и комментариев.