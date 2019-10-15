2019-10-15T10:26:03+03:00
Экономика

Открывается выставка отечественных инноваций

21 октября пройдет сессия «Выставка достижений цифрового развития: повышение экспортного потенциала российских разработчиков»
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Мероприятие направлено на поиск механизмов и идей для повышения экспортного потенциала ИКТ-продукции, развития международного сотрудничества в сфере цифровых технологий и демонстрацию передовых российских технологий.

В рамках форсайт-сессии организована экспозиция разработок и технологического оборудования, произведенных российскими инновационными компаниями, - робототехника, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, системы записи и передачи данных, технологии Smart City и многое другое. Участники смогут ознакомиться с презентацией концепции проведения международных соревнований по робототехнике и информационным технологиям IYRC 2020. Впервые в истории они пройдут на территории России и объединят участников из 28 государств.

На сессии планируется подписание значимых соглашений, обсуждение перспективных направлений сотрудничества, презентация отраслевых программ и проектов.

Ведущий - Роман Герасимов, эксперт в области цифровых технологий. Член Академии российского телевидения.

Подробная информация - на официальном сайте форсайт-сессии www.digital-lab.pro.

Где: Центр технологий «Гиперкуб» (Москва, ул. Малевича, д. 1).

Начало работы сессии - 13.00.

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