Феншуй и парижская Богоматерь

В Пиньяо, уникально сохранившемся средневековом городе, основанном еще до нашей эры и внесенном в список культурного наследия ЮНЕСКО, удивительно смотрится китайский же фильм «Кирпич» (Brick) Динь Вендзяня - мелодрама о молодом архитекторе, приехавшем из Сингапура в родной город на похороны матери и задержавшемся там дольше, чем собирался, поскольку город его, что называется, не отпускал.

Кадр из фильма «Кирпич» (Brick) Динь Вендзяня.

Во-первых, ожили воспоминания о девушке по соседству, которая променяла его на другого. Во-вторых, эти воспоминания оказались под угрозой разрушения вместе со старым городом, где он вырос. Ну и, конечно, отец, которому герой, как всякий «городской профессионал», уделяет очень мало внимания, и у того, по сути, нет иного выхода, помимо того, чтобы при первом удобном случае отправиться вслед за матерью. Архитектор (подозрительно легко) убеждает местные власти сохранить старую часть города в неприкосновенном виде, уничтожив, наоборот, современный отель, куда сам он переехал из дома отца, поскольку у него нет вай-фая. Отель не вписывается в историческую застройку и лишает жителей солнечного света, по каковой причине и ушла в мир иной мать архитектора, у которого профессиональная жизнь складывается гораздо лучше, чем личная. Режиссер фильма - действующий архитектор и специалист по феншую, и этот уникальный профессиональный подход ощутим в его любопытном кинодебюте, местами наивном, местами парадоксально-изящном. Поиск гармонии в сосуществовании людей и окружающей их среды занимает его теперь не только как архитектора, но и как режиссера. «Кирпичи приходят из земли и уходят в землю», - говорит отец архитектора. Кирпич, эта единица строительства, рифмуется в фильме с человеческой жизнью - таким же кирпичиком мироздания.

Кадр из фильма «Нотр Дам» (Notre Dame) Валери Донзелли.

А вот еще один «архитектурный» фильм, на сей раз французский. Валери Донзелли сняла лирическую комедию под актуальным названием «Нотр Дам» (Notre Dame). Вещь из той категории, где автор, по совместительству выступающая исполнительницей главной (практически заглавной) роли, окружает себя мужчинами (как минимум, тремя) и чисто по-феминистски демонстрирует, как все они ее хотят, прямо жить без нее не могут. Старательно изображающая простодушие Донзелли играет заполошную архитекторшу с двумя детьми, чей план эспланады перед указанным собором неожиданно для всех и ее самой выигрывает конкурс парижской мэрии. Ей тут же выделяют 121 миллион евро. Лишь потом чиновникам и общественности становится ясно, что девушка собирается построить перед священным сооружением конструкцию, напоминающую огромный член (психологам здесь было бы чем заняться).

Виды Пиньяо.

Общественность окружает собор, чтобы религиозными песнопениями помешать такому кощунству, героиня теряет контракт, но - ясен перец - приобретает любовь всей жизни, в лице симпатичного рыжеволосого журналиста по имени Бахус (он же бог виноделия Вакх) и по фамилии Ренар, как лис из сказки (при первом же его появлении женщина падает в обморок). Видно, что постановщице не дают покоя ее любимые режиссеры (мужчины) от Тати до Годара и Спилберга, цитаты из которых не переварены ее нежным желудком. Понятно, что произведение было создано до трагического пожара в Соборе Парижской богоматери и последующих планов его реновации, но едва ли это является доказательством великой прогностической силы искусства. Кстати, только что объявлено о том, что история пожара в Нотр Даме станет основой телесериала.