На форуме Россия–Африка обсудят возможности ведения бизнеса в африканских странах

Эксперты прогнозируют значительный рост потенциала рынков стран Африки уже в ближайшей перспективе. Ведь сегодня этот континент – один из самых быстрорастущих регионов мира. Многие глобальные корпорации уже присутствуют в Африке, и между ними ведется активная борьба за сферы влияния. Безусловно, сегодня ведение бизнеса здесь – это не только перспективы и возможности, но еще и серьезные риски.

Эта проблематика станет основой обсуждения на международном Экономическом форуме Россия – Африка в рамках сессии «Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски», которая пройдет в рамках трека «Развивая экономические связи» 23 октября. Модерировать сессию будет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Доклады по теме заседания подготовили директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова, президент Торговой палаты Джибути Юссуф Мусса Давале, президент и главный исполнительный директор Grupo Opaia SA Агостиньо Капайа, министр инвестиций и международного сотрудничества Арабской Республики Египет Сахар Наср, комиссар по экономическим вопросам Комиссии Африканского союза Виктор Харисон. Также в рамках дискуссии выступят эксперты самого высокого уровня: президент Dangote Group Алико Данготе, председатель совета директоров «ОХК „УРАЛХИМ“» Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров ООО «Международный центр безопасности „Миротворец“» Михаил Аничкин, главный исполнительный директор United Manganese of Kalahari Виктор Радько, директор по правовым, корпоративным и регулятивным вопросам и член совета директоров Nord Gold SE Евгений Тулубенский, а также Галина Сидорова, профессор МГЛУ.

Участники дискуссии обсудят особенности африканского рынка, специфику отдельных государств, сложности и условия успеха компаний, которые уже присутствуют в этом регионе. «Невозможно рассматривать Африку как единый монолитный рынок. Здесь везде своя специфика, масштабы и структура рынков, – отмечает Ирина Абрамова. – Принимая решение о работе в странах Африки, нельзя не учитывать политическое, культурное, этническое и конфессиональное многообразие. Все это требует индивидуального подхода к ведению бизнеса в каждой стране».

Приглашенные эксперты обсудят некоторые особенности предпринимательской и деловой культуры африканского континента, расскажут о специфике административной среды и конкурентной борьбы. Участие в заседании высоких представителей африканских официальных структур и частного бизнеса Африки и России позволит определить оптимальные условия для начала предпринимательской деятельности в Африке, минимизировать риски и повысить эффективность инвестиционной деятельности.

Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоятся 23-24 октября в Сочи на площадке парка науки и искусства «Сириус». Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО «Российский экспортный центр» и Афрэксимбанк.

С расширенной версией программы Экономического форума Россия – Африка можно ознакомиться по ссылке: https://summitafrica.ru/programm/.