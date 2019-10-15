Московский экспортный центр принимает заявки на получение бесплатных премиальных аккаунтов на Europages.com

На площадке зарегистрировано свыше 3 млн поставщиков, а посещают ее ежедневно более 4 миллионов уникальных посетителей. Первый этап сбора заявок продлится до 25 ноября. В 2019 году Московский экспортный центр, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, выдаст 50 бесплатных премиальных аккаунтов для этой площадки.

Обладатели премиального аккаунта (Premium International) получат приоритет ранжирования в поисковой системе Europages.com – их витрины при вводе поискового запроса будут отображаться в числе первых. Количество ключевых слов для поискового запроса тоже предоставляется наибольшее для данной платформы – 30. С учетом того, что данный маркетплейс обладает одним из самых высоких «рейтингов кликов» (click through rate), такое количество тэгов выводит продавца на первые места в результатах поисковых запросов в Google. Кроме того, обладатель премиального статуса может разместить в витрине максимальное число товаров – до 200. Контент премиального аккаунта становится доступен на 15 языках, что способствует максимальному расширению целевой аудитории продавца.

Стоит отметить, что Europages.com используют для закупок крупнейшие сети супермаркетов: Costco (США), Carrefour Auchan (Франция), METRO, Aldi (Германия), ASDA, Tesco (Великобритания), Mercadona, EROSKI (Испания), – а также компании-гиганты мирового рынка: IKEA, Shell, Amazon (логистические услуги и картонные коробки для упаковки), Samsung, Газпром, DHL, Accor Hotels, ENI, Sodexo, Air India.

«Московский экспортный центр финансирует 100% стоимости комплекса услуг по регистрации на площадке Europages.com, который включает заполнение профиля компании и товарных карточек, структурирование страницы компании на данной площадке, помощь в прохождении верификации, обучение работе с маркетплейсом и многое другое. Кроме того, мы полностью оплачиваем стоимость премиального аккаунта сроком на один год, составляющую 3600 евро. Эта мера поддержки является продолжением развития и популяризации электронной коммерции московских экспортеров, за которой мы видим будущее торговли», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Претенденты на получение премиального аккаунта должны отвечать ряду требований. Услуга предоставляется компаниям, зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в Москве не менее, чем за полгода до подачи заявки, и являющимся столичными налогоплательщиками. Кроме того, у компании должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам на сумму более 100 тысяч рублей, а также в отношении нее не должно проводиться процедур реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановки деятельности. Более 50% работников предприятия должны трудиться в Москве. Узнать более подробно о требованиях, необходимых для участия в конкурсе документах и подать заявку можно, обратившись в Московских экспортный центр или перейдя по ссылке.