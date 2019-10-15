2019-10-22T14:14:54+03:00
Свое дело

Московский экспортный центр принимает заявки на получение бесплатных премиальных аккаунтов на Europages.com

Europages.com является одним из ведущих мировых маркетплейсов с географией продаж по всему миру
Поделиться:
Изменить размер текста:

На площадке зарегистрировано свыше 3 млн поставщиков, а посещают ее ежедневно более 4 миллионов уникальных посетителей. Первый этап сбора заявок продлится до 25 ноября. В 2019 году Московский экспортный центр, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, выдаст 50 бесплатных премиальных аккаунтов для этой площадки.

Обладатели премиального аккаунта (Premium International) получат приоритет ранжирования в поисковой системе Europages.com – их витрины при вводе поискового запроса будут отображаться в числе первых. Количество ключевых слов для поискового запроса тоже предоставляется наибольшее для данной платформы – 30. С учетом того, что данный маркетплейс обладает одним из самых высоких «рейтингов кликов» (click through rate), такое количество тэгов выводит продавца на первые места в результатах поисковых запросов в Google. Кроме того, обладатель премиального статуса может разместить в витрине максимальное число товаров – до 200. Контент премиального аккаунта становится доступен на 15 языках, что способствует максимальному расширению целевой аудитории продавца.

Стоит отметить, что Europages.com используют для закупок крупнейшие сети супермаркетов: Costco (США), Carrefour Auchan (Франция), METRO, Aldi (Германия), ASDA, Tesco (Великобритания), Mercadona, EROSKI (Испания), – а также компании-гиганты мирового рынка: IKEA, Shell, Amazon (логистические услуги и картонные коробки для упаковки), Samsung, Газпром, DHL, Accor Hotels, ENI, Sodexo, Air India.

«Московский экспортный центр финансирует 100% стоимости комплекса услуг по регистрации на площадке Europages.com, который включает заполнение профиля компании и товарных карточек, структурирование страницы компании на данной площадке, помощь в прохождении верификации, обучение работе с маркетплейсом и многое другое. Кроме того, мы полностью оплачиваем стоимость премиального аккаунта сроком на один год, составляющую 3600 евро. Эта мера поддержки является продолжением развития и популяризации электронной коммерции московских экспортеров, за которой мы видим будущее торговли», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Претенденты на получение премиального аккаунта должны отвечать ряду требований. Услуга предоставляется компаниям, зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в Москве не менее, чем за полгода до подачи заявки, и являющимся столичными налогоплательщиками. Кроме того, у компании должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам на сумму более 100 тысяч рублей, а также в отношении нее не должно проводиться процедур реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановки деятельности. Более 50% работников предприятия должны трудиться в Москве. Узнать более подробно о требованиях, необходимых для участия в конкурсе документах и подать заявку можно, обратившись в Московских экспортный центр или перейдя по ссылке.

Еще больше материалов по теме: «Свое дело: Новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Помощники для детских рук и ног
Москвичка Дарья Степура - выпускница МАИ по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». Разработкой новых технических средств, которые могли бы помогать маломобильным людям, девушка в свое время решила заняться из-за личной истории
«Открытые инновации»-2019: Наталья Сергунина рассказала, что представит Москва на главном российском форуме о новых технологиях
С 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково» пройдет международный форум «Открытые инновации». Его тема: «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике»
Столичные предприниматели Москвы получили более 17 млрд рублей кредитов под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
С начала 2019 года предприниматели Москвы получили более 17 млрд рублей кредитов под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Проверь законность вывески: новый онлайн-сервис запущен на MBM.MOS.RU
MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы») запустил новый онлайн-сервис «Проверь законность вывески», который может определить нарушения и дать рекомендации по их устранению во избежание демонтажа конструкции
Новости 24
Будущее высшего образования - все университеты станут «авторскими»
Медведев: поступать в российские вузы можно будет через интернет
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Илон Маск впервые опубликовал пост в Twitter через сеть Starlink
В Госдуму внесен проект о признании украинцев носителями русского языка
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи
Эрдоган подтвердил готовность Турции возобновить операцию в Сирии
МИД РФ: Украина не пыталась начать диалог по возобновлению авиасообщения
Кремль: Путину и Эрдогану предстоят сложные переговоры по Сирии
Дочь иранского посла погибла в Москве
Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча
Губернатор Якутии Айсен Николаев — о конкурсе «Лидеры России»: «Это самый мощный социальный лифт у нас в стране»
Цены на гречку вернутся к норме
Мещанский суд начнет повторное рассмотрение дела "Седьмой студии"
Forbes назвал самых влиятельных лиц киберспорта в России
В «Атомфлоте» подтвердили ЧП на ледоколе «Тор»
В NASA выразили надежду на расширение сотрудничества с Россией
ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева
Автоэксперт назвал причины падения спроса на бензин
Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат
Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ