Проверь законность вывески: новый онлайн-сервис запущен на MBM.MOS.RU

Сервис доступен любому пользователю сайта MBM.MOS.RU после регистрации в личном кабинете и заполнении поля «ИНН» в профиле. Вывески, установленные с нарушениями, можно найти по адресу их расположения. На данный момент работа ведется в тестовом режиме.

«Интернет-услуги – одно из самых важных направлений развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня 95% предпринимателей пользуются онлайн-платформами, поскольку они позволяют не только экономить время, но и повышают доступность открытия своего бизнеса», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Инициатива по внесению изменений в постановление Правительства Москвы, относительно размещения рекламных конструкций в столице, была выдвинута представителями московского бизнес-сообщества в рамках одной из встреч цикла мероприятий «Час предпринимателя», организованного Штабом по защите Бизнеса. Теперь, в случае обнаружения несоответствующей вывески, владельца не только уведомят о нарушениях, но и предоставят возможность самостоятельно устранить их в течение 25 дней.

На MBM.MOS.RU представлены онлайн-сервисы, которые позволяют предпринимателям бесплатно и в кратчайшие сроки получить необходимую услугу или информацию – например, подготовить документы для регистрации ИП или ООО, оставить заявку на поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подключиться к единой информационной системе для малого бизнеса «Бизнес-навигатор МСП», узнать, как правильно оформить городскую землю и недвижимость и т.д.

Справочно:

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