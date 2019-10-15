2019-10-22T14:14:27+03:00
Свое дело

Проверь законность вывески: новый онлайн-сервис запущен на MBM.MOS.RU

MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы») запустил новый онлайн-сервис «Проверь законность вывески», который может определить нарушения и дать рекомендации по их устранению во избежание демонтажа конструкции
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Сервис доступен любому пользователю сайта MBM.MOS.RU после регистрации в личном кабинете и заполнении поля «ИНН» в профиле. Вывески, установленные с нарушениями, можно найти по адресу их расположения. На данный момент работа ведется в тестовом режиме.

«Интернет-услуги – одно из самых важных направлений развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня 95% предпринимателей пользуются онлайн-платформами, поскольку они позволяют не только экономить время, но и повышают доступность открытия своего бизнеса», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Инициатива по внесению изменений в постановление Правительства Москвы, относительно размещения рекламных конструкций в столице, была выдвинута представителями московского бизнес-сообщества в рамках одной из встреч цикла мероприятий «Час предпринимателя», организованного Штабом по защите Бизнеса. Теперь, в случае обнаружения несоответствующей вывески, владельца не только уведомят о нарушениях, но и предоставят возможность самостоятельно устранить их в течение 25 дней.

На MBM.MOS.RU представлены онлайн-сервисы, которые позволяют предпринимателям бесплатно и в кратчайшие сроки получить необходимую услугу или информацию – например, подготовить документы для регистрации ИП или ООО, оставить заявку на поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подключиться к единой информационной системе для малого бизнеса «Бизнес-навигатор МСП», узнать, как правильно оформить городскую землю и недвижимость и т.д.

Справочно:

MBM.MOS – проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой предпринимателей в Москве. Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса, мерам поддержки столичных предпринимателей можно в Центрах услуг для бизнеса, онлайн на портале MBM.MOS.RU и по телефону +7-495-225-14-14. Подробнее – на сайте.

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