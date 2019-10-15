Треть россиян трудятся в «тени». И считают это справедливым

Более трети наших работающих граждан (32,5%, или примерно 25 млн человек) так или иначе причастны к теневому рынку труда. Различается только форма. Кто-то на основной работе трудится без оформления, кто-то оформлен, но часть зарплаты получает «в конверте», а кто-то на основном месте работает полностью официально, но подрабатывает налево. Таковы результаты опроса, который провел Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

Два года назад результаты были еще хуже. Тогда в «теневых» доходах призналось больше 40% работающих россиян. Правда, как считают социологи, говорить о росте правосознания рано. «Левые» доходы уменьшились в основном за счет неофициальных подработок. То есть, как считают исследователи, упал спрос на ряд работ и услуг, на которых народ сейчас просто экономит. Соответственно, стало и меньше возможностей подобного рода услуги (типа мелкого ремонта) оказывать.

А вот тех, кто не оформлен по основному месту работы, сильно меньше не становится. В 2013 году таких было 11,9% от всех работающих, в 2017 — 13,6%, в 2019 — 13,1%. Более того, выросло число тех, кто к оплате «из рук в руки» мимо кассы и налогов относится вполне положительно. В первую очередь это касается строительства, ремонта, репетиторства. В 2017 году «левачество» в этих сферах поддерживали 50,8%, а в 2019 — 72,9%.

- Это говорит о том, что «теневой» рынок товаров и услуг значим для граждан в плане обеспечения их потребностей, - полагает Андрей Покида, директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

Один из основных выводов исследования: попытки легализовать рынок труда не будут успешными без решения ряда вопросов, связанных с социальной справедливостью. Большинство опрошенных не чувствуют себя социально и экономически защищенными, работая официально. Во-первых, работодатели повсеместно нарушают Трудовой кодекс. А во-вторых, каждый второй не ощущает связи между своим вкладом в работу и размером официального заработка. Оплата «из рук в руки» по взаимной договоренности людям кажется более честной.

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Снижение их величины 45,1%

Страх наказания 31,5%

Пусть сначала обеспечат равенство всех перед законом 30%

Угрызения совести 18,9%

Чувство гражданского долга 15,7%

(Данные опроса РАНХиГС. Можно было дать несколько вариантов ответа)