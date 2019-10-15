Мария Порошина: «Я говорю подругам: давайте родим еще по ребенку»

Эта встреча случилась спонтанно из-за отмены спектакля «Пришел мужчина к женщине», в котором у Порошиной главная роль. Спектакль отменили, но не распускать же зрителей по домам. Они купили билеты, хотели видеть красавицу Порошину на сцене. Худрук театра Иосиф Райхельгауз не стал отказывать в этом удовольствии. И вывел актрису для прямого общения с публикой, на вопросы которой она обещала ответить честно, без обиняков. Мария сразу предупредила, что по характеру она человек стеснительный, не очень общительный, совсем не такой яркий, как, например, ее однокурсник Максим Аверин, который умеет задорно рассказывать всякие истории и читать стихи. Но зрители и не хотели стихи. Им было интересно, как Марии удается совмещает роль многодетной матери (ее младшему сыну Андрею нет и года, старшей дочери Полине — уже 23, а еще есть средние — Серафима, Аграфена, Глафира) с работой в театре и в кино. Секрет в том, что у Порошиной каждый день расписан по минутам, все четко, внятно и организованно.

- Когда я встречаюсь с подругам, я им говорю: давайте родим еще по одному ребенку, - поделилась своим материнским энтузиазмом Порошина. - У всех уже взрослые дети, надо еще малыша в семью. Это же ангел в доме, с его появлением, все меняется к лучшему. Если начинаются проблемы с мужем, дети объединяют, держат семью.

Актриса Мария Порошина с детьми.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О материнстве я начала задумываться еще в детстве. Тогда мне казалось, что большая семья — это прекрасно. Я была у родителей одна. У меня были прекрасные папа — тенор, солист ансамбля «Березка», и мама — режиссера оперы. Росла я в любви. В детстве была общительным ребенком, огонь, потом характер поменялся. Раньше детям прививался правильный стержень, правильные мысли о добре. Меня учили верить в хорошее. Этому же я стараюсь научить своих детей.

Моя старшая дочь Полина (ее отец Гоша Куценко — Ред.) мне как подруга. Мои малыши (трехлетняя Глафира и девятимесячный Андрей) — это что-то божественное. Особенно, когда возвращаешься после работы домой и целуешь толстенькие щечки единственного сына. За 9-летней Аграфеной и 14-летней Серафимой только успевай следить. Я в курсе, что смотрят мои дети в мобильном телефоне, какую информацию они получают. От этого устаешь, но нельзя ослабевать контроль. Когда такое количество детей да еще разного возраста, приходится подстраиваться под интересы каждого.

Дочь актеров Гоши Куценко и Марии Порошиной Полина с отцом.Фото: Евгения ГУСЕВА

В прошлом году Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, с которым прожила в браке 17 лет. От него родила трех дочерей. Но в январе этого года она снова стала мамой очаровательного Андрюши, которого так приятно целовать в пухлые щечки. Зрители, конечно, спросили, как удалось справиться с жизненными невзгодами, то есть с разводом.

- 45 лет — определенный жизненны этап, когда уже тяжело менять себя для другого человека, - призналась Порошина. - Семнадцать лет я была счастлива в браке. Смешное совпадение: на сцене я долго играла комедию положений «Идеальная жена». А сейчас у меня вышел новый спектакль «Ищу мужа». Название для меня красноречивое. Я свои личные проблемы никак не решаю. Я не рациональный человек, просто живу. Жизнь диктует свои приоритеты: дети, работа, друзья, а дальше как получится...