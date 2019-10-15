Новый терминал аэропорта в Хабаровске принял первых пассажиров

Международный аэропорт Хабаровск приступил к поэтапному переводу рейсов в новый терминал внутренних авиалиний. После ввода в эксплуатацию и проведения тестовых испытаний начинается регулярное обслуживание пассажиров. Старт работе нового терминала дал президент России Владимир Путин на полях пятого Восточного экономического форума.

Так, 14 октября первых 256 пассажиров авиакомпаний «Nordwind» рейса N4 305 Москва - Хабаровск и «ИрАэро» рейса IO 9107 Улан-Удэ-Хабаровск встречали в новом терминале руководство аэропорта Хабаровск, представители консорциума японских инвесторов и авиакомпаний. Строительство терминала началось в марте 2018 года. Проект реализовали в рамках ТОР «Хабаровск» при участии японских инвесторов – SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Новый терминал, площадью более 27 тысяч кв. м., сможет обслуживать до 3 млн пассажиров ежегодно.

Разрешение на ввод нового терминала в эксплуатацию подписано 30 августа, 4 сентября его торжественно открыл президент России Владимир Путин в рамках VВосточного экономического форума. 30 сентября с готовностью объекта и выполнением тестового рейса по обслуживанию пассажиров ознакомился вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта стало примером комплексного подхода к решению задачи, поставленной главой государства по ускоренному развитию Дальнего Востока.

- Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, этот проект реализован на территории опережающего развития и поэтому получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса. Важно, что режим ТОР работает на людей, что запуск нового терминала сделает жизнь тех, кто живет и прилетает в Хабаровский край, удобнее и комфортнее, – сказал Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев в новом терминале. Фото: Минвостокразвития

По словам генерального директора Международного аэропорта Хабаровска Юрия Кондратчика, есть договоренность между терминалом, авиакомпаниями и арендаторами (владельцы аптек, магазинов, кафе, ресторанов, пунктов упаковки багажа и других сервисов), сделать максимально комфортное пространство для пассажиров и сопровождающих лиц. Также появятся и новые направления - директор филиала авиакомпании Nordwind в Хабаровске Алексей Фраймович сообщил, что с 27 октября они начинают выполнять пять регулярных рейсов во Владивосток, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

- Запуск такого крупного инвестиционного проекта в ТОР «Хабаровск» – важный этап в развитии всего Дальнего Востока и преференциальных режимов, в частности. Создание нового терминала сделало из обычного аэропорта ключевой транспортный узел между регионами Дальнего Востока. Здесь будет создано около 230 рабочих мест для жителей края, - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

Проект терминала создан немецкой компанией, а строил его турецкий подрядчик. В новом аэровокзале три телетрапа, 12 лифтов, семь эскалаторов. Для пассажиров здесь открыты множество магазинов и кафе. Здание спроектировано таким образом, что коммерческие площади расположены на пути движения и обслуживания пассажиров. Это обеспечивает максимальную доступность всех торговых точек.