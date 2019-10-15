Спасали всем районом: Из пожара в Подмосковье чудом вытащили двоих детей

Днем 14 октября спокойное СНТ «Зеленая зона» в Люберцах потрясла страшная новость: пожар. Загорелся двухэтажный деревянный дом на четыре семьи на улице Льва Яшина. На заднем дворе бомжи развели костер и кинули туда пустую пивную банку под давлением. Полыхнуло. Сначала пламя охватило гараж, а оттуда перекинулось на жилой дом.

В здании в это время было две семьи. Семья Семеновых (*фамилия изменена) сразу же выбежала из дома вместе со своей дочкой. А в соседней квартире остались трое детей Александра Лободюка. Старшему 9 лет, среднем 1,5 года, а младшему всего 10 дней. Папа ушел на работу, мама — оформлять документы в МФЦ. Дети остались с бабушкой. Она вместе с новорожденным заснула на диване, а ребята играли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737972" frameborder="0"></iframe> Мужчина вынес десятидневного ребенка из горящего дома в Люберцах.Другого спас подросток

Когда в квартире появился дым, старшего вывели Семеновы. Бабушка проснулась и выбежала из дома. А в дымящейся квартире остались два маленьких ребенка.

Дом спасали буквально всем районом. На дым сбежались все, кто находился рядом. 34-летний Денис работал недалеко от пожара. Как только увидел, что что-то горит — поспешил узнать, нужна ли помощи.

— Спросил, есть ли дома кто-то. Ответили, что нет. С мужиками до приезда пожарных зашел в дом, чтобы хоть какие-то вещи спасти, и случайно в дыму нагнулся к дивану. Не понял сначала, что там лежит. А там младенец, — признается Денис.

Денис вынес десятидневного ребенка из дома и сразу повез его в токсикологическое отделение местной больницы. Там врачи заверили: с малышом все в порядке, можно не волноваться.

В это время огонь уже почти уничтожил крышу двухэтажного дома. 15-летний Егор Зориков играл с друзьями в футбол. Подростки вместе со всеми помогали вытаскивать мебель из огня.

Загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Льва Яшина.Фото: СОЦСЕТИ

— Нам сказали, что в доме два ребенка. Младенца вынес мужчина. Оставалось еще одного достать. Я пошел на второй этаж и увидел, что кто-то держит на руках малыша. Я взял его и вынес. Ребенку полтора года. Маленький, у него вся жизнь впереди. Сначала страшно было, а потом почему-то стало все равно, — вспоминает подросток.

Многодетный отец Александр Лободюк до сих пор не может поверить в произошедшее.

— Представляете, 10 дней ребенку? Я мог остаться без детей… Сейчас вот разбираем завалы. Не можем прийти в себя. Огромное спасибо тому парню, они такое дело сделал, — говорит Александр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737737" frameborder="0"></iframe> В Люберцах горит многоквартирный двухэтажный дом.По информации очевидцев, в доме могут находится дети и животные

В группах района Некрасовка, где общаются жители СНТ «Зеленая зона», уже начали сбор средств для погорельцев. Деньги собирают по номерам двух карт: 4276 4000 5669 7890 (Анна Григорьевна П.) и 5469 3800 7130 1674 (Анастасия Александровна О.)\

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