В Москве, на торжественном открытии Пространства «Здоровое общество» в рамках III Всероссийского форума по общественному здоровью, был объявлен конкурс «ТОП-10 инновационных компаний в здравоохранении».

В церемонии приняли участие: заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай; глава европейского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, руководитель программы по вопросам питания, физической активности и ожирения Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда; глава странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане Олег Честнов; первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Игорь Каграманян; директор Фонда развития экспертно-аналитической деятельности «Контент» Елена Соколова; первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, руководитель проекта «Здоровое общество» Анастасия Столкова. Организатором конкурса выступил Фонд Росконгресс совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, Фондом «Контент» и Фондом «Сколково».

«В России сегодня функционирует достаточное количество инновационных компаний в сфере здравоохранения, проекты которых конкурентоспособны на мировом рынке. Проведение подобных конкурсов позволяет находить наиболее талантливые команды и перспективные проекты, которые получат всестороннюю поддержку», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Конкурс является частью проекта Фонда Росконгресс Business Priority. Статус Business Priority открывает для компании широкие возможности для активного роста и развития. Отобранные проекты получат поддержку от ведущих экспертов страны, помощь в продвижении, а также в поиске и привлечении инвестиционных средств.

«Конкурс проводится с целью поддержки инновационных компаний, чья деятельность напрямую способствует реализации государственной политики в сфере здравоохранения, повышению качества жизни населения и внедрению инновационных медицинских технологий. Технологические компании являются одним из драйверов отрасли и играют важную роль в решении национальных задач», – отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Финальная часть конкурса и торжественная церемония награждения победителей состоятся на форуме «Здоровое общество» 12 февраля 2020 года.

«Победители конкурса получат самое ценное, что можно предложить предпринимателю, – помощь в построении и масштабировании бизнеса. Благодаря поддержке компании смогут привлечь инвестиции и в кратчайшие сроки выйти на международный рынок», – отметил Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково».

Конкурс «ТОП-10 инновационных компаний в здравоохранении» призван объединять усилия и знания в разных областях науки, техники, медицины для создания ландшафта здравоохранения будущего. Новые технологические проекты и команды, готовые к вызовам будущего, получат прямой доступ к крупнейшим мировым потребителям технологий, смогут максимально быстро реализовать свой проект, перейти к масштабированию и экспорту своего продукта на зарубежные рынки.

Форум «Здоровое общество» во второй раз состоится 12 февраля 2020 года в рамках Российского инвестиционного форума в Главном медиацентре Олимпийского парка г. Сочи и пройдет под девизом «Цели устойчивого развития – 2020». Форум является результатом годовой деятельности общественного проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и создан с целью поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан, и проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ.