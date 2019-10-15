ВСК и YouDo запустили страхование самозанятых

Маркетплейс бытовых услуг YouDo и Страховой Дом ВСК реализовали совместный проект по страхованию гражданской ответственности исполнителей. Страхование гарантирует клиентам YouDo выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей и зависит от размера ущерба.

Уже сейчас исполнители, зарегистрированные на сервисе, могут подключить услугу страхования. Ее стоимость составляет от 250 до 2 000 рублей за 30 дней и зависит от выбранной категории предоставляемых услуг. Информация о подключенном полисе отражается в профиле и предложениях исполнителя, а также в виде специального бейджа.

При возникновении страхового случая заказчик сможет в течение 5 дней подать заявление об убытке в ВСК по электронной почте. Для этого нужно заполнить документы по специальной форме, предоставить фото и другие доказательства повреждений. Страховая компания выплатит компенсацию в течение 5 рабочих дней.

Денис Кутергин, сооснователь YouDo: «Мы первыми среди маркетплейсов бытовых услуг и поручений обеспечили мгновенное страхование в рамках выполнения задания. Похожий механизм уже работает в авиа и автоперевозках, но для нашей сферы это новое решение. Подключив страховку, исполнители повышают уровень доверия к своим услугам, заказчики будут выбирать их чаще. Это показали итоги теста, который длился полтора месяца до старта проекта. Мы ожидаем, что до конца 2020 года около 20% активных исполнителей YouDo подключат страховку на постоянной основе. Страхование распространится на десятки тысяч заданий и позволит пользователям не переживать за непредвиденные ситуации».

«Одно из направлений развития страхового рынка с возможностью выхода за рамки традиционных каналов продаж связано с интеграцией сервисных и страховых продуктов. Совместный проект YouDo и Страхового Дома ВСК является ярким примером успешной разработки принципиального нового предложения. Онлайн-страхование ответственности исполнителей позволяет клиентам быстро и надежно решить вопросы защиты от неблагоприятных ситуаций. Мы высоко оцениваем результаты пилотного проекта и уверены в перспективах этого направления для обеспечения удобной и надежной защиты потребителей услуг», — рассказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

YouDo — российский маркетплейс, позволяющий находить исполнителей для решения любых бытовых задач. Проект, основанный в 2012 году двумя предпринимателями Денисом Кутергиным и Алексеем Гидиримом, за 7 лет работы стал одним из крупнейших на онлайн-рынке услуг. На сайте зарегистрировано около 7 млн активных пользователей. Из них более 2 млн специалистов, оказывающих услуги. Заказать услугу можно на сайте youdo.com и в мобильных приложениях на iOS и Android. До 2018 года YouDo работал в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге, но в 2019 году появилась возможность создавать задания в любом городе.

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.

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