От слов - к делу, от букв - к цифре

В двухдневном мероприятии приняли участие 150 представителей из 23 регионов России самых разных специализаций и структур - телекоммуникационных и IT- компаний, провайдеров услуг связи, страховщиков, медиков, управленцев, крупнейших в стране производственных компаний и журналистов из разных изданий страны. Основными участниками стали центральный аппарат Фонда социального страхования Российской Федерации и руководители региональных отделений Приволжского и Уральского федерального округов, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Хабаровского края; представители федеральных министерств и ведомств; руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации; руководители министерств и ведомств Нижегородской области; руководители государственных учреждений, крупных предприятий и компаний Нижегородской области; руководители общественных, некоммерческих организаций и волонтёрских движений.

Модератором собрания выступил заместитель председателя Фонда социального страхования РФ, Алексей Поликашин.

Центральной темой диалога собравшихся стал переход государственных и муниципальных сервисов в цифровой формат. Были озвучены явные преимущества такой трансформации как для государства, так и для населения.

Дело в том, что в настоящий момент только половина россиян, имеющих право на социальную поддержку от государства, получают эту помощь. Как заявил заместитель директора департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда России Михаил Аронов, по данным 2018 года такая помощь была оказана более 40 млн получателей, но при этом их в два раза больше. То есть почти половина российских граждан не получают тех мер соцподдержки, в которых нуждаются.

Многие объясняют этот факт нежеланием граждан и юрлиц собирать положенные в таком случае справки и документы и потом обивать пороги инстанций, чтобы их сдать и оформить полагающуюся соцподдержку. Эта бумажная волокита обычно занимала уйму времени. Однако все в прошлом. Теперь обращение за соцподдержкой делается, условно говоря, в один клик. Социальный сервис довольно быстро переходит в электронный формат. Просто далеко не все (в особенности население) про это знают. С переходом на "новые рельсы" охват по предоставлению социальной поддержки может стать стопроцентным.

Цифровизация - наше все

"Цифровизация" - новые термин. Будем привыкать. Он означает активное применение цифровых технологий в области документооборота в масштабе страны и реализацию социальных нацпроектов в электронном формате.

"Мы рады тому, что на нижегородской земле проходит такое мероприятие, где идет коммуникация и взаимодействие всех направлений, в том числе здравоохранения и образования, в едином социальном комплексе, - сказал заместитель губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области Андрей Гнеушев. - Цифровые технологии просто необходимы для наших граждан - получателей социальных услуг. Но их эффективность зависит от того, насколько специалисты будут погружены в суть дела и как донесут информацию до своих подразделений."

Дальнейшая цифровизация предполагает организацию Единого контактного центра, где как по телефону, так и в чате можно будет задать свой вопрос по предоставлению соцуслуг.

А выгоды очевидны: экономия лесных массивов, экономия времени, экономия бюджетных средств, оперативность в решении вопросов, высвобождение человеческих ресурсов.

Хотя последнее обстоятельство у многих как раз вызывает беспокойство. Люди боятся потерять работу. Однако по словам управляющего Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрия Хаброва, в ФСС работают высокопрофессиональные специалисты, а задач перед организацией стоит так много, что работы хватит на всех. Во всяком случае, глобальных сокращений не ожидается.

Сейчас уже всем ясно, что без цифровых технологий мы никуда не уйдем - это уже норма и требование времени. Нижегородский регион - один из передовых в стране по освоению всего нового.

"Приятно, что наш территориальный фонд является одним из лидеров по внедрению новых технологий. У нас уже работает и социальный навигатор и электронный больничный (ЭЛН - электронный лист нетрудоспособности). Мы на уровне региона и законодательной власти активно взаимодействуем для достижения показателей нацпроектов", - подытожил свое выступление Андрей Гнеушев.

Казенщины станет меньше

Дело идет к тому, что скоро мы сможем получать все нужные документы - справки, выписки, архивные данные - одним взмахом руки (с помощью компьютера или любого гаджета), минуя казенные учреждения и чиновников. Обещают, что к 2024 году персональные данные граждан будут отцифрованы. А заказывать и получать их мы сможем через портал Госуслуг. В настоящий момент система выстраивается таким образом, чтобы гражданин мог лично управлять собственными документами. Для этих целей разрабатывается 24 суперсервиса, учитывающих различные жизненные ситуации - от рождения ребенка до смерти близкого человека. Здесь можно в полном объеме получить сведения о причитающихся в том или ином случае льготах и без проволочки оформить эти самые льготы в электронном виде.

Причем достаточно вбить ФИО, год рождения и некоторые другие данные, как все остальное система найдет и "подстроит" сама. Словом, все дело займет нескольких минут.

Как прозвучало на семинаре в Нижнем Новгороде, сейчас на портале Госуслуг зарегистрировано 97 млн россиян, предусмотрено оказание 1,1 тыс. услуг федеральных ведомств и 4,7 тыс. услуг субъектов РФ.

"Социальный навигатор" планируют популяризировать

Это мобильное приложение, с помощью которого любой человек вскоре сможет узнать, какие и куда нужно подать документы для предоставления той или иной услуги, рассчитать размер выплаты или пособия и т.д. А пока для этого интенсивно разрабатывается социальная Дорожная карта. Об этом рассказал руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования РФ Андрей Шолкин

"Запросы граждан на предоставление услуг возрастают и качество услуг, которые они требуют от госорганов и фонда социального страхования достаточно велико, - вторил коллеге управляющий Нижегородским региональным отделением ФСС РФ Юрий Хабров. - Сейчас люди хотят получать все услуги в режиме онлайн и как можно более оперативно. За счет внедрения эффективных проектных решений мы надеемся сократить сроки предоставления услуг."

ЭЛН шагает по стране

ЭЛН - это электронный лист нетрудоспособности, а по-простому - больничный. Теперь необязательно самому получать такую бумажку для предоставления в отдел кадров. Отныне ее просто можно заказать в электронном виде, сообщив о своем желании тому врачу, который фиксирует ваше нездоровье и временную нетрудоспособность. Полностью оформленный документ прямиком поступит на ваше предприятие после того, как вы поправитесь. Очень удобно. Не помнется, не потеряется, лишний раз бегать за ним не нужно. Красота: одни оформят, другие получат и быстро сделают положенные начисления. Все сработает "само".

Об этом новшестве и о том, как происходит его реализация, рассказала руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

- С момента запуска проекта уже 85 субъектов РФ работают с ЭЛН, - сообщила подробности госпожа Лотоцкая. - Из 12 тыс медицинских учреждений подключились 8,5 тыс., что составляет 70% от их числа. Среди них есть и такие пункты, где дров в печку закинули и пошли за компьютер выписывать электронный больничный. То есть центрального отопления нет, а ЭЛН они выдают. Значит, экономическая выгода и практическое удобство налицо. На сегодняшний день оформлено более 14 млн электронных листов нетрудоспособности (в сутки примерно 96 тыс. штук) - это почти 30% от всех выписанных больничных. Примечательно, что и работодатели, у которых работает 70% российских граждан, уже приняли систему ЭЛН.

В ФСС считают, что с учетом добровольности всех участников в этом процессе (медицинская организация, сам больной, врач) это очень хорошие показатели. Главное - во многих регионах подключились государственные структуры. Именно они дают самый большой процент активности. На электронные больничные уже перешли такие корпорации, как "Газпром", "РЖД", "Сбербанк", "Тандер" и многие другие. И положительная динамика сохраняется за счет удобства сервиса.

А максимального результата можно достичь лишь в том случае, если обязать всех использовать предлагаемую систему. Но нигде в мире нет такой "обязаловки".

Например, в Швеции, где проживает меньше 10 млн. человек, система ЭЛН функционирует аж с 2011 года. И все равно 20% больничных выдается там на бумаге, поскольку не всем работодателям целесообразно ставить специальное программное обеспечение для выписки ЭЛН. В частности, малым, где болеет не так много народу и не так часто, - это вовсе не обязательно. Им разумнее, как и раньше, печатать больничные на бумаге.

Кстати, что касается практического внедрения ЭЛН, то здесь нет никаких сложностей. Уже разработаны типовые технические решения с бесшовной, как говорят айтишники, интеграцией в ныне действующие программные продукты. И они просты в использовании. Об этом сообщил руководитель направления "Локальные программные решения для автоматизации учета" СКБ Контур Евгений Шонов.

Электронный родовый сертификат

Как известно, в 2006 году в России была утверждена национальная программа «Здоровье», предполагающая повышение качества медицинского обслуживания. Идея проекта заключалась в финансовом стимулировании медицинских учреждений, предоставляющих в том числе грамотное сопровождение беременности и родовспоможение. Таким образом, медицинским работникам стало выгодно, чтобы к ним на учет становилось как можно больше будущих мам. Именно тогда были введены родовые сертификаты, позволяющие женщине по желанию выбрать ту или иную консультацию, где она захочет наблюдаться, и роддом, где бы она хотела родить. Это документ на определенную денежную сумму, которая будет выплачена работникам выбранных будущей мамой медучреждений из федерального бюджета в качестве оплаты за предоставленные услуги. Получают его при оформлении декрета по беременности на определенном сроке - 28 -30 недель.

Свыше 50% медучреждений сегодня подключены к электронному документообороту, поэтому существует реальная основа для того, чтобы в следующем году, как запланировано, в ряде пилотных регионов родовый сертификат будет выдаваться в электронном формате.

Тем платить, кто бросает курить

Большое внимание на совещании было уделено новым подходам к снижению производственного травматизма и профзаболеваний, представлены лучшие практики организации охраны труда на производственных предприятиях.

По иронии судьбы, наиболее высокий уровень травматизма в России за прошлый год отмечен в области медицины - в результате аварий, в которые попадают машины "скорой помощи". Эти данные обнародовал руководитель департамента страхования профессиональных рисков ФСС РФ Игорь Барановский.

Кроме того, в России, по сравнению со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), смертность на производстве троекратно выше, хотя на ежегодные проверки (до 1,7 млн) выделяются огромные денежные суммы.

Затраты ФСС в 2018 году составили 67,7 млрд рублей, из них 56,5 млрд – ежемесячные страховые выплаты, 6,9 млрд – оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию, 2,6 млрд – пособие по временной нетрудоспособности по ОСС, 1,7 млрд рублей – единовременные страховые выплаты.

Однако предпринимаемые меры неэффективны. Начальник отдела по охране труда Госинспекции труда в Нижегородской области Алексей Бодунов предложил перейти на риск-ориентированный подход и поощрять предприятия, поддерживающие своих сотрудников, взявших курс на ЗОЖ.

В частности, ФСС планирует пересмотреть страховые тарифы для работодателей, которые внедряют корпоративные программы на предприятии по укреплению здоровья, поощряющие, например, отказ от курения, дополнительную вакцинацию сотрудников и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

В рамках пресс-тура гости семинара и журналисты посетили прославленное российское предприятия, недавно отметившее 85-летний юбилей - Борский стекольный завод, чтобы посмотреть, как на практике осуществляется охрана труда на опасном производстве.