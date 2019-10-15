2019-10-15T18:01:38+03:00
Звезды

Звезды без макияжа: Бабкину заподозрили в новой пластике, а Ивлеева обходится без косметологов

Кто из звезд не стесняется своих фото без фотошопа
Алина ЧЕРНОВА
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Настя Ивлеева, несмотря на постоянные разъезды и круглосуточные съемки авторского шоу, выглядит отлично и без гримаНастя Ивлеева, несмотря на постоянные разъезды и круглосуточные съемки авторского шоу, выглядит отлично и без гримаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Все чаще знаменитости прячут свои морщинки и несовершенства за обилием фильтров и фотошопа в Инстаграме.

Но все же есть смельчаки, которые идут против правил и спокойно выставляют свои снимки без лишних прикрас. Вместе с косметологом Мартой Орловой «КП» рассмотрела фотографии знаменитостей без макияжа.

Косметолог Марта Орлова

Косметолог Марта Орлова

Анастасия Ивлеева — 28 лет.

— Звезда Инстаграма, телеведущая Настя Ивлеева, несмотря на постоянные разъезды и круглосуточные съемки авторского шоу, выглядит отлично и без грима.

Молодость! Я думаю, едва ли Ивлеева использует что-то больше, чем самая банальная декоративная косметика и домашние уходы в виде увлажняющего крема и, может, иногда тканевые маски или патчи. Кстати, патчи и маски советую держать в холодильнике, так они лучше «работают».

Ивлеевой тем не менее можно уже начать профилактически использовать курсы легких пилингов и мезотерапии, чтобы сохранить природную красоту. Кроме того, она склонна к пигментации, а значит, использование солнцезащитных средств обязательно.

Регина Тодоренко — 29 лет.

— Судя по сдержанной мимике в верхней половине лица и идеально ровной коже вокруг глаз и скул, Регина недавно прибегала к инъекциям ботулотоксина и, возможно, гиалуроновой кислоты. Молодая мама выглядит замечательно и даже после родов успевает следить за фигурой и ухаживать за лицом.

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Я давно не спала полноценно
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Чулпан Хаматова — 44 года.

— Образ вечно подростка поддерживать непросто. Видно, что актриса Чулпан Хаматова использует грамотную комбинацию аппаратной и инъекционной косметологии: лицо подтянутое, гладкое, но при этом живое.

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воскресенье
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Надежда Бабкина — 69 лет.

Татуаж бровей и, судя по всему, весьма успешная новая подтяжка, — рассматривает фото Надежды Бабкиной косметолог Марта Орлова. — Надежда, безусловно, красивая яркая дама. И все бы хорошо, но слишком много

инъекционной косметологии, направленной на создание объемных скул, слишком много филлера. Лицо выглядит немного тяжелым. Возможно, врачами была предпринята попытка дополнительно укрепить каркас лица нитями.

Наташа Королева — 46 лет.

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— У Наташи Королевой очень адекватное, умеренное использование инъекционной косметологии. Эффект очень натуральный, с умеренно сохраненной мимикой и разумным распределением филлеров. Кожа подтянута, но при этом не перетянута.

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Спасибо,Эдуард!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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