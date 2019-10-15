Всероссийский семинар-совещание региональных руководителей Госавтоинспекции стартовал с мастер-класса по реализации стратегических проектов

В Екатеринбурге на площадке Экспоцентра начал свою работу всероссийский семинар-совещание региональных руководителей Госавтоинспекции.

Мероприятие стартовало с мастер-класса, посвященного реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его структурных компонентов, - федеральных проектов «Безопасность дорожного движения» и «Дорожная сеть». Мероприятие прошло под председательством заместителя начальника ГУОБДД МВД России полковника полиции Олега Понарьина.

Приветствуя участников семинара, заместитель руководителя российской Госавтоинспекции подчеркнул важность участия в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» всех заинтересованных федеральных и региональных органов государственной власти, а также привлечения к этой работе экспертного сообщества и общественных организаций.

Олег Понарьин акцентировал внимание участников мастер-класса на важности создания безопасных условий для движения всех категорий его участников, а не только на ремонте дорог. В первую очередь, по его мнению, это возможно только при тесном взаимодействии подразделений Госавтоинспекции с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере транспорта. «Должна быть создана инфраструктура, позволяющая предупредить ошибки водителя, а в случае их совершения – минимизировать негативные последствия» - отметил полковник Понарьин.

В ходе мастер-класса руководители региональных подразделений Госавтоинспекции получили предметные рекомендации и инструменты, которые помогут реализовать стратегические программы по повышению безопасности дорожного движения в регионах с наибольшей эффективностью. В частности, им представлен перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты по результатам реализации проекта.

Основной показатель – количество погибших в ДТП на дорогах региона. Дополнительными показателями являются число погибших в ДТП несовершеннолетних, число погибших в ДТП с участием водителей с признаками алкогольного опьянения, погибшие пешеходы, погибшие в ДТП до приезда «Скорой помощи», погибшие в результате выезда на встречную полосу. Все показатели рассчитываются на 100 тысяч человек населения. В сводной таблице должны содержаться базовые значения по данным показателям на 1 января 2018 года, а также целевые значения, к которым должны стремиться участвующие в реализации федерального проекта органы исполнительной власти регионов.

Выступая перед участниками мастер-класса, представители ГУОБДД МВД России также рассказали о проектной деятельности в Российской Федерации, отдельно остановившись на вопросах полномочий руководителей проектных офисов.

Участники мастер-класса получили подробные рекомендации, как сформировать региональный проект по безопасности дорожного движения. В частности, отмечено, что в него должны быть включены основные мероприятия, в том числе по формированию правосознания участников дорожного движения, повышению безопасности при перевозке пассажиров и грузов, оказанию помощи пострадавшим в ДТП, повышению эффективности надзорной деятельности Госавтоинспекции. Успешная реализации этих мероприятий будет способствовать достижению целей национального проекта.

Кроме того, в ходе совещания затронут вопрос выполнения мероприятий федерального проекта «Дорожная сеть», в реализации которого Госавтоинспекция также принимает участие. В частности, отмечена необходимость корректировки региональных программ по дорожной деятельности на 2020 и 2021 годы и включение в них конкретных мероприятий, направленных, в первую очередь, на обеспечение безопасности пешеходов, разделение встречных потоков, освещение участков дорог, которые непосредственно влияют на риски смертельных травм при ДТП.

Подводя итоги мастер-класса, полковник полиции Олег Понарьин еще раз подчеркнул важность реализации федеральных проектов «Безопасность дорожного движения» и «Дорожная сеть» с точки зрения формировании единой межведомственной политики в вопросах безопасности дорожного движения, отметив, что немаловажная роль в этом процессе отводится региональным подразделениям Госавтоинспекции.