Розовые вина: как выбирать, на что смотреть и чем закусывать

В последние теплые дни года на самых видных местах в винных отделах крупных торговых сетей появилось «воспоминание о лете» – розовые вина со скидками. Это вино очень востребовано в отпускной сезон, ведь оно так красиво смотрится на фоточках в соцсетях. Сезон заканчивается, поэтому ритейлеры предлагают скидки и специальные акции на эту категорию вин. О том, как выбрать розовое вино, как подавать и с чем пить, разобрались эксперты Роскачества.

Сразу напомним: Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 150 мл вина в день. Мы не за алкоголь, мы за осознанное потребление — в хороший вечер, под добрую беседу, когда бокал хорошего вина лишь дополнение к теплой встрече.

Как получают цвет: сорт, смесь, «кровопускание»

Цвет розового вина – одна из главных забот любого винодела. Гамма широчайшая – от классического «лососевого» или «светло-малинового», до трендового цвета «спелая роза». Слишком насыщенный цвет розовому вину высокого уровня «не к лицу».

А вот получают цвет разными способами.

1. Смесь красного и белого.

Так получают лишь недорогие сорта вин. Такое вино легко узнать по сортовому составу, указанному производителем на этикетке или контр-этикетке. Если в составе бленда есть белый сорт (Шардоне, Совиньон Блан и т.д.) и красный – перед вами как раз такой вариант. Как вариант: Алиготе, Каберне Совиньон и Пино Наур.

2. Прямое прессование.

Более сложные в технологическом плане, а также в плане аромата и вкуса вина производятся прямым прессованием. Сок большинства сортов красного винограда светлый, почти белый. Чтобы получить насыщенный красный цвет, виноделы подолгу настаивают виноградное сусло на мезге (кожице и косточках винограда). Если красный виноград сразу пустить в пресс, отделить сок, а потом еще и отфильтровать как следует, из Каберне Совиньон или Каберне Фран можно получить даже белое вино. Если прессование идет чуть медленнее или сам сорт насыщенный в цвете, вино из него будет бледно-розовым.

3. «Кровопускание».

Второй самый распространенный способ. Из емкости, где уже происходит настой сусла красного винограда на мезге, забирают часть будущего вина. Интенсивность цвета, опять-таки, зависит от того, сколько времени виноградный сок контактировал с мезгой. Обычно это считанные часы.

В категории до 1000 рублей можно найти и моносортовые розовые вина. Наиболее распространены «розе» из Каберне Совиньон, но можно найти и более экзотические варианты из сорта Цвайгельт (лучшее вино прошлогоднего исследования) и более редкие из Мальбека, Сира и даже автохтонного сорта Цимлянский черный.

Тара: пакет, светлая или темная бутылка?

В мягкой упаковке розовое вино хорошего уровня встретить достаточно сложно. Разве что производители из стран винного Нового Света разливают свои розовые вина в упаковку bag-in-box. В любом случае, стоит помнить, что в такой таре не меньше 4 обычных бутылок вина, а значит, цена должна быть соответствующая. В России встретить такие вина проще не в магазинах, а в барах и ресторанах, закупающих 5-10 литровые упаковки для розлива вина по бокалам.

Качественные розовые вина из российского винограда по современной рыночной моде производители помещают в бутылки из прозрачного стекла. Это позволяет покупателю оценить красоту цвета вина, когда оно еще на полке. Это преимущество имеет и обратную сторону. Обычная темная или оливковая бутылка частично защищает налитое в нее вино от воздействия прямых лучей света. Розовое вино в бутылке из бесцветного стекла такой защиты лишено.

В прозрачной бутылке на полке магазина розовое вино постепенно «увядает», теряет красивый цвет, который из нежно-розового может перейти в рыжеватые оттенки, а в аромате свежих ягод появятся тона окисления. Удовольствие от вина уже не то. Особенно через год после розлива.

Срок годности: пить только свежим

- В мире есть несколько великих розовых вин, которые можно хранить в погребе 3-4 года, наблюдая за их развитием, но в России технология производства розового вина пока только осваивается виноделами, – говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. — «Премиальные» образцы, которые могут развиваться в бутылке, можно пересчитать по пальцам одной руки. Для основной массы недорогих розовых вин, представленных на рынке, действует все то же «золотое правило» – пейте их молодыми в течение года-полутора после розлива в бутылки. Так вы получите максимум удовольствия от их свежего характера с приятными фруктовыми и ягодными оттенками в аромате и вкусе.

Сейчас самое время обратить внимание на специальные предложения розовых вин 2018 года, пока акции на них еще идут в торговых сетях.

С чем сочетаем: и мясо, и рыба

- Розовые вина обладают достаточно широким спектром гастрономических сочетаний, – говорит руководитель экспертной группы «Винного гида» Роскачества, заслуженный сомелье России Артур Саркисян. – Поэтому можно подбирать сочетания по вкусу.

+ Хорошо подходят к различными салатам, к морепродуктам. «В России мне доводилось встречать предложение наших розовых вин к вареным ракам. Необычная, но вполне удачная «пара», - говорит Артур Саркисян.

+ Розовое вино может подойти и к блюдам из птицы, нежирного белого мяса. «Вина российских южных регионов могут обладать сравнительно высоким содержанием алкоголя. Если винодел действительно хорошо поработал, и вино обладает хорошей структурой, то ему подходят более «тяжелые», чем рыба, закуски», - поясняет сомелье.

+ Не стоит забывать и о различных фруктах и ягодах.

По температуре подачи розовые вина занимают промежуточное положение между белыми и красными. Оптимально для большинства – 11-12 С. Но в летнюю жару розовое вино можно подавать и более холодным – порядка 8-10 С.