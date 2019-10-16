Квартиры вдвое дешевле: На Сахалине для бюджетников построят 39 арендных домов

В Сахалинской области за два с половиной года построят 39 арендных домов: снимать квартиры в них смогут в первую очередь молодые специалисты, работники бюджетной сферы, сельского хозяйства, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и представители узких специальностей, в которых нуждается регион. Арендная плата за жилье в таких домах будет в два раза ниже рыночной. А, прожив в квартирах всего полгода, бюджетники смогут оформить льготную ипотеку и выкупить квадратные метры в свою собственность. В 2019-2021 годах новоселье отметят 1703 семьи в 11 муниципалитетах области.

Эта схема успешно зарекомендовала себя в регионе в предыдущие годы: Сахалинское ипотечное агентство уже построило на Сахалине и Курилах 52 арендных дома. Новое жилье в них получили 1867 семей. Стоимость аренды в квартирах рассчитывают в зависимости от района проживания, но в любом случае она вдвое дешевле рыночной. Например, за «однушку» в Южно-Сахалинске бюджетники платят 12 тысяч рублей в месяц, за «двушку» - 14 тысяч, аренда трехкомнатной квартиры будет стоить 16 тысяч. На совещании в областном правительстве, обсуждая жилищный вопрос, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поставил четкую задачу: распределение квартир в арендных домах должно быть максимально прозрачным, а процедура оформления – простой и понятной. Вся информация о том, как получить в аренду льготную квартиру, появится на сайтах городских администраций.

- Механизм предоставления арендного жилья необходимо сделать прозрачным для людей. У врачей, учителей и других самых востребованных на Сахалине и Курилах специалистов должно быть четкое понимание: куда обращаться по квартирному вопросу, какие документы заполнять, – отметил Валерий Лимаренко.

Обжившись в новых квартирах, арендаторы через полгода получают возможность выкупить жилье на льготных условиях. Многодетные семьи, ветераны, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, участники боевых действий имеют право на беспроцентную ипотеку. На нее также могут претендовать участники программы переселения из ветхого и аварийного жилья и люди, постоянно проживающие на Курильских островах. Семьи с двумя детьми и родители-одиночки получают льготную ипотеку всего под 3,5 процента годовых. А жители области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут взять ипотечный кредит под 7 процентов годовых.

Губернатор Валерий Лимаренко поручил сделать процедуру распределения квартир максимальной прозрачной. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

Расселение людей из ветхого и аварийного жилья – еще одна проблема, на которую сегодня на Сахалине брошены все силы. Темпы строительства в регионе растут с каждым годом: если в прошлом году в области построили почти 265 тысяч квадратных метров жилья, то в этом году возведут уже 300 тысяч. Планы на 2020-й год еще амбициознее - 430 тысяч «квадратов», а с 2021 года в регионе будут сдавать в эксплуатацию по полмиллиона новых квадратных метров. Хотя во многих районах области строительство ведется с опережением графика, не всегда все идет гладко. Иногда, как в случае с двумя многоэтажками на 90 и на 8 квартир в Александровско-Сахалинском районе, подводят подрядчики. Новоселье их жильцы планировали отпраздновать уже в конце этого года, но сроки строительства затянулись, и на кадастровый учет дома собирались поставить только в первом квартале 2020 года. Губернатор области Валерий Лимаренко по этому поводу дал жесткие указания: нужно ускориться и как можно быстрее передать переселенцам из аварийного жилья ключи от новых квартир.

- Новый год люди должны встретить в новых квартирах, – дал поручение губернатор. – Вам кажется, что люди могут пожить в нечеловеческих условиях еще несколько месяцев. А я думаю, что не могут. Когда дома будут готовы, переселяйте людей, а документы оформляйте быстрее и по всей процедуре.