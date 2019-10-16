2019-10-15T12:46:14+03:00
Анекдоты

Электроник - тренер по баскетболу

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Чеченские чиновники пообещали умереть за Кадырова в ответ на интернет-слухи об участии в заговоре против него

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В Перми впервые назначили робота тренером баскетбольного клуба

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Раскрыта тайна таинственной и зловещей улыбки Джокера - это все из-за неврологического расстройства

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В США создали «кроссовки Иисуса» со святой водой в подошве

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Песня Шуры попала в казахстанские учебники

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Муж насильно обрил жену из-за найденного в завтраке волоса

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Мошенники попытались украсть из банка миллионы с помощью фальшивой бабушки

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Агрессивные индейки полчаса не выпускали мужчину из гаража

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Я календарь переверну - и никакого сентября
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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