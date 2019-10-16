Электроник - тренер по баскетболу
Чеченские чиновники пообещали умереть за Кадырова в ответ на интернет-слухи об участии в заговоре против него
* * *
В Перми впервые назначили робота тренером баскетбольного клуба
* * *
Раскрыта тайна таинственной и зловещей улыбки Джокера - это все из-за неврологического расстройства
* * *
В США создали «кроссовки Иисуса» со святой водой в подошве
* * *
Песня Шуры попала в казахстанские учебники
* * *
Муж насильно обрил жену из-за найденного в завтраке волоса
* * *
Мошенники попытались украсть из банка миллионы с помощью фальшивой бабушки
* * *
Агрессивные индейки полчаса не выпускали мужчину из гаража
ИСТОЧНИК KP.RU