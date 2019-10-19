Российские звезды случайно выдают свои тайны в соцсетях

Активная жизнь в соцсетях - примета сегодняшнего времени. Мы тщательно выбираем фотографии для своих страничек. Правда, выкладываем каждый свое: одни семью, огород, любимых животных. Другие любят показывать миру полученные подарки или трогательные романтические видео. Знаменитости в этом плане тоже мало чем от нас отличаются. Какие же потаенные чувства можно прочитать по фотографиям в их соцсетях? В этом «КП» на примерах звездных блогов помог разобраться психолог Сергей Ланг.

Психолог Сергей Ланг. Фото: instagram.com/sergeylang

Не боится быть смешной

- Ксения Собчак настолько уверена в себе, что может спокойно писать научные труды о принятии себя. Чего только стоит ее появление на ковровой дорожке премии Муз-ТВ в костюме лошади! Или возьмем это фото со шпильками для волос. Рабочий снимок, на месте которого могла бы быть эффектная фотография с идеальной укладкой. Такая небрежность говорит о том, что Ксения равнодушна к мнению посторонних людей. Обычно люди, которым свойственна самоирония, дорожат лишь мнением своей семьи и близких друзей. Вне света софитов это глубоко ранимые, недоверчивые личности, которые устроят вам немало испытаний, прежде чем принять в свой ближний круг. Я больше чем уверен, что в своей семье Ксюша мягкая и кроткая.

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Тело, тело, тело...

- Страничка Натальи Ионовой (настоящее имя певицы Глюкозы) порой напоминает магазин женского белья. Зазывные позы, купальники... - замечает наш эксперт. - Из пацанки, гадкого утенка, какой Наталья начинала карьеру, она выросла в прекрасного лебедя. Кстати, в этом, безусловно, заслуга ее мужа Александра Чистякова, поскольку именно после замужества она стала такой эффектной красавицей. Однако то, что Наташа так нарочито демонстрирует свои прекрасные формы, говорит о том, что она хочет слышать больше комплиментов в свой адрес. Я бы посоветовал супругам почаще оставлять детей на бабушек и устраивать романтические выходные вдали от дома.

Наталья Ионова. Фото: instagram.com/glukozamusic

Чувства за глянцем

- К Анфисе Чеховой с 19 лет приклеился ярлык секс-дивы. Именно в этом возрасте актриса начала вести программы из рубрики «Про это». Сейчас Анфисе 41 год, она уже мама, но ее все еще воспринимают в определенной плоскости. Запуталась и сама Анфиса. Судя по ее фото в Инстаграме, она и сама пока не может определиться со своим сегодняшним образом. Кто она - успешная леди или красотка из календаря пин-ап? В ее Инстаграме нет ни одной естественной фотографии. Я могу об этом сказать, потому что и сама Чехова не отрицает, что обильно использует фотошоп и цветофильтры. И это несмотря на то что Анфиса занялась своей фигурой и выглядит потрясающе. Ушел лишний вес, но внутренние комплексы пока не покинули актрису. Думаю, все от того, что рядом нет мужчины, который избавит Чехову от сомнений в том, что она по-прежнему привлекательна.

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Спорт и экстрим

- В свои 68 лет Олег Газманов потрясающе выглядит. Всю свою сознательную жизнь он демонстрировал приверженность к спорту и правильному питанию. Несмотря на соблазны шоу-бизнеса, Олег Михайлович смог уберечь себя от пагубных привычек. И, судя по его Инстаграму, своим принципам он изменять не планирует. Чего стоит его полет на парашюте на одном из недавних фото. Да, он может иногда пощекотать нервы своих подписчиков, показав себя в экстремальных ситуациях. Безусловно, Газманов показывает непринятие своего паспортного возраста. Да и нам с трудом верится, что через каких-то пару лет этот атлет отметит 70-летие. С точки зрения психологии хочу заметить что перед нами человек, который на все сто процентов реализовался в жизни. Счастливая семья, успешная карьера, бодрый дух и крепкое здоровье. Отличный пример для остальных героев этой публикации.

Олег Газманов. Фото: instagram.com/oleggazmanov

Атрибуты красивой жизни

Инстаграм Анастасии Волочковой - это шикарные автомобили, дорогие подарки, роскошные отели и огромные букеты от поклонников.

- Перед нами человек, которому свойственна жизнь напоказ, - считает психолог. - Такие люди в душе одиноки, их демонстративность идет от недостатка внимания внутри семьи. Возможно, это некая обида из детства и страх одиночества.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Демонстрация эмоций

- Ольга Бузова стала заложницей телепроекта «Дом-2». Жанр реалити с одной стороны - хорошая школа, с другой - страшные жернова. Телепроект стирает все грани дозволенного и недозволенного. Ольга привыкла страдать и влюбляться на камеру. В этом году Бузова отмечает юбилей - 15 лет на телепроекте «Дом-2». Для нее внезапно заплакать или засмеяться не составляет труда. Не каждый мужчина согласится на столь публичную жизнь, поэтому место рядом с Олей пока вакантно. Повторюсь, за демонстративностью всегда стоит одиночество. Чтобы не потеряться в виртуальном мире окончательно, Оле нужно ограничить свое посещение интернета и попытаться построить свою любовь без камер.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Дым против тоски

- В последнее время актриса и режиссер Рената Литвинова ведет затворнический образ жизни. Она сама создала вокруг себя ореол загадочности и иногда «выходит из сумрака», публикуя в Инстаграме эпатажные фото. Любимый образ блондинки - дама с сигаретой. Тем самым актриса демонстрирует свой бунтарский дух. С точки зрения психологии это может говорить о том, что суровые будни наводят на Ренату тоску и подчас депрессию. Видимо, актрисе хочется выделиться из толпы, при этом она боится перемен, поэтому максимально придерживается привычного для всех образа. Думаю, за маской грациозности скрывается неуверенность в себе.