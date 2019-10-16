В Сибири только девушки

Как у нас обычно снимают глубинку? Особенно мастера, претендующие на международную премию в области фотожурналистики? О-о-о - тут процесс отработан: грязи пожиже, крыши пониже и побольше отсылов на фильм «Левиафан». И всё - премия у тебя в кармане, а корона - на голове (главное, ее теперь на ногу не уронить).

Но видеть плохое - очень легко. А снимать - еще легче.

Трудно разглядеть хорошее. А чтобы снять - тут надо постараться. Ну вот очередной гость совместной программы Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» и рассказал, как это делается...

Не обошлось и без традиционных сибирских нарядов... Фото: Ася ДОБРОВОЛЬСКАЯ

На маленькой белой машинке...

Самые солнечные снимки Сибири в самую ненастную погоду удалось сделать фотохудожнику Асе Добровольской в рамках ее фотопроекта «Сибиряки». Почти полгода Ася со своей помощницей Лидией Сысоевой провели на Ямале и в Югре, исколесили южную глубинку Тюменской области и ближнего Зауралья.

Отсняли 15 уникальных фотоисторий о жизни и традициях казахов, татар, коми-зырян, бурят, чувашей, евреев, корейцев, чеченцев, мордвы, староверов…

Проехали на маленькой белой машинке «Пежо» 16 000 километров по дорогам и бездорожью, пересекли 450 рек и ручьев.

Сабантуй по-тюменски. На ковре борьба корэш, которая собирает обычно все весовые категории - от суперлегких до 140+ кг. Фото: Ася ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Тысячи новых друзей

- В Сибири проживает более 150 этносов. Статистика свидетельствует об удивительном факте: в разных житейских и исследовательских ситуациях год от года все большее количество людей на вопрос о своей национальной принадлежности называют себя сибиряками, - отмечает Ася. - Но ведь такой национальности не существует. Сибиряками нередко называют себя и обрусевшие немцы, и приезжие из бывших республик Советского Союза, сибирские татары, многочисленные представители коренных народов Крайнего Севера и т. д. Вот всех этих типичных представителей «сибирского народа» мы изучали и фотографировали.

Отведали 75 национальных блюд, из которых больше всего запомнились вареники с селедкой (да-да, такие бывают!) и познакомились с 3450 новыми друзьями…

- У них я научилась очень важным вещам, - признается Ася. - Настоящие сибирские люди - очень мудрые. И в основе их гармоничного существования лежат понимание, знание и уважение как своих, так и чужих традиций.

В том числе и эту мудрость пытается донести Ася через свой замечательный и добрый проект.

Сибиряков-буддистов нашли случайно, заглянув в кафе традиционной бурятской кухни, где подавали легендарные буузы. Фото: Ася ДОБРОВОЛЬСКАЯ

ФОТООХОТНИКИ

Не щелкай клювом!

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Вот каким фототрофеем поделилась Галина Баёк из Минска:

Чайка буквально позировала. Фото: Галина Баёк

«В польском городе Леба, где я отдыхала с семьей, чайки любят позировать - так что не щелкайте клювом! Вот эту красавицу я сняла на обычный телефон, пришлось подойти очень близко, но модель оказалась не против».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

«Комсомолка» рекомендует

Любителям тайн и загадок наверняка понравится книга Евгения Сазонова «Тунгусский метеорит». Автор расскажет читателям о таинственном космическом пришельце и выдвинет новую гипотезу, которая была проверена во время двух последних экспедиций, организованных «Комсомольской правдой» и Русским географическим обществом в эпицентр событий к 110-летию взрыва Тунгусского космического тела.

Новинку можно приобрести на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.