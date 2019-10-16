Жила в холодильнике рыба Оксана

Есть в интернете сообщества, где люди делятся случаями из жизни, мыслями, наблюдениями. Рассказывают и забавные, и странные вещи.

«На Новый год завели котенка, который, к всеобщему удивлению, очень интересовался женской косметикой. Он всегда наблюдал за тем, как мама наносила крем на лицо, сидя у ее головы на спинке дивана. И как-то он решил ей помочь: сел на колени, макнул лапку в баночку с кремом и легкими прихлопами, как делает это мама, нанес ей крем на лицо. С тех пор делает это ежедневно. Думаем, что кот в прошлой жизни был визажистом».

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«В детстве я была очень активным ребенком, не могла долго стоять на одном месте, много бегала, прыгала. Это не заканчивалось даже в квартире. За шалости родители отправляли меня стоять в углу, что было просто невыносимым испытанием. Я плакала, била руками дверной косяк со словами: «Только не угол! Лучше ремня дайте, и я пойду!»

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«Когда жили с мужем и свекровью, купили горбушу замороженную. Прошло полгода, рыбу назвали Оксаной, здоровались с ней, когда лазили за пельменями. Еще через полгода переехали в уже нашу собственную квартиру.

Оксана была с нами три года. Сменили холодильник, родился второй ребенок, пережили ремонт... В общем, Оксану мы похоронили. Негоже есть члена семьи».

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«За моего алабая ставят свечки в церкви. Все потому, что он, будучи щенком, утащил дите с санок за помпон на шапке. Девушка не заметила, переходила дорогу, а тип на скутере поскользнулся и влетел в пустые сани. Не представляю, что она успела пережить, до того как прохожие заговорили, мол, живой, собака схватила! Щен, конечно, охренел, когда его вместе с ребенком обнимать-целовать начали, но в целом был рад. А малыш в рубашке родился, не иначе».

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«Подруга решила походить на массаж. На первом сеансе массажистка критично осмотрела все ее тело и посоветовала заняться хоть каким-нибудь спортом. На второй сеанс она уже не пошла, все-таки обидно мастеру спорта по кикбоксингу и тренеру по фитнесу слушать такие советы».

* * *

«Шла по улице, никого не трогала. Вдруг метрах в пяти старушка спотыкается о корень дерева и падает. Я ж добрая душа, забыла, что глубоко беременна, полетела поднимать бабушку, запнулась о тот же корень и смачно растянулась рядом! Лежим рядком с бабкой и хохочем до слез, просто остановиться не можем. Кое-как встали, помогая друг другу отряхнуться. Познакомились, разговорились... И теперь у моего ребенка три бабушки вместо двух».

С сайта https://vk.com/overhear.