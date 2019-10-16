В Подмосковье съехались молодежные лидеры со всей страны

По приглашению ФАДН России в подмосковный ДОЛ «Литвиново» приехали более 150 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов страны. Организаторы приготовили для них насыщенную событиями программу. Их ждут встречи с политиками, общественными деятелями, артистами, спортсменами, а также мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству, выступлениям на публике. Секретами профессионального успеха поделятся и ответят на вопросы участников Герой России, космонавт Олег Артемьев, чемпион мира по шахматам и депутат Государственной Думы Анатолий Карпов, олимпийский чемпион-баскетболист Сергей Тараканов, чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев, актриса и телеведущая Юлия Зимина.

- Лагерь «Поколение» стал той площадкой, где национальные различия служат основой для диалога и объединения, а не соперничества, - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. - Главный результат таких специализированных смен в том, что ребята продолжают общаться после окончания работы лагеря, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты.

В течение смены под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров, операторов ребята будут снимать короткометражные фильмы на межнациональную тематику.

Учебная программа также включает практические занятия по командообразованию, эффективным коммуникациям, деловые игры и дебаты, спортивные мероприятия.

Каждый вечер будет посвящен знакомству с культурой и традициями народов России. Участники будут петь на родных языках, исполнять национальные танцы.

Завершится лагерь большим концертом и награждением авторов лучших короткометражек. Церемония закрытия пройдет 21 октября в 13.00 в особняке на Волхонке (Большой Знаменский пер, д.2, стр.3).

Самые интересные события Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение»

* Встреча с Олимпийским чемпионом по баскетболу Сергеем Таракановым. 18 октября (пятница), 11.30.

* Встреча с Героем России, космонавтом Олегом Артемьевым.

18 октября (пятница), 17.00.

* Кинокампус – съемки короткометражных фильмов. 19 октября (суббота), в течение дня.

* Встреча с чемпионом мира по шахматам, депутатом Государственной Думы Анатолием Карповым. 20 октября (воскресенье), 15.30.

Все мероприятия проходят в ДОЛ «Литвиново» (Наро-Фоминский городской округ).