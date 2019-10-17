Мы стали меньше пить и курить. Пора заняться спортом и правильным питанием

Минимум средней продолжительности жизни в России в XXI веке пришелся на начало 2000-х годов и составил около 65 лет. С тех пор многое изменилось: улучшилась социально-экономическая ситуация, граждане стали вести более здоровый образ жизни, российская медицина шагнула далеко вперед. Так, за это время впервые в нашей истории были созданы национальные сети специализированных медицинских центров, направленные на борьбу с самыми опасными причинами смертности: с сосудистыми катастрофами (инфарктами и инсультами), с травмами (в том числе – при ДТП), с младенческой и материнской смертностью при родах. Высокотехнологичная медпомощь превратилась из мало кому доступной привилегии в обычную лечебную практику по всей стране.

В результате, как сообщила недавно министр здравоохранения Вероника Скворцова, по предварительным данным за первое полугодие 2019 года, продолжительность жизни в России достигла 73,7 года. Для нашей страны – это очередной исторический максимум, превышающий в том числе и лучший показатель советского периода: в 1990 году средняя продолжительность жизни в РСФСР составляла 69,19 года.

Нужно помочь врачам

Но нам еще есть куда стремиться. Сегодня более двух десятков стран имеют среднюю продолжительность жизни свыше 80 лет. Задача войти в этот клуб 80+ к 2030 году определена как одна из важнейших целей национального развития России. Для ее достижения запущены национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». Дополнительный пакет масштабных мер по решению наиболее острых проблем и развитию первичного звена здравоохранения представлен Минздравом в августе и будет обсуждаться в конце текущего месяца на Государственном совете.

Однако эксперты в здравоохранении и демографии сходятся во мнении, что довести среднюю продолжительность жизни граждан до 80+ одним лишь развитием медицины в стране практически невозможно. Дело в том, что, как утверждает медицинская статистика, в 60-70% случаев болезни человека обусловлены его образом жизни: его привычками, питанием, уровнем физической активности.

Поэтому здоровый образ жизни населения стал темой государственной важности. В состав нацпроекта «Демография» вошел федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Его задача – впервые в России выстроить систему общественного здоровья.

Какие задачи должна решать такая система, обсуждали участники Третьего всероссийского форума «Общественное здоровье: философия, меняющая образ жизни», который прошел 14-15 октября на площадке Московской школы управления Сколково.

На форум собрались эксперты из самых разных областей: врачи, производители продуктов питания, спортсмены, представители власти, общественники, деятели культуры и образования из разных регионов России – всего около полутора тысяч человек.

«Зеленый змей» попятился

Борьба за ЗОЖ в нашей стране началась не вчера. Уже несколько лет назад были приняты основные законы, направленные на ограничение употребления алкоголя и табакокурения. Не все они были встречены в обществе однозначно позитивно, но последствия имели ощутимые.

Так, 1 октября был представлен подробный 60-страничный доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам исследования влияния предпринимаемых в России мер по ограничению потребления алкоголя на смертность и ожидаемую продолжительность жизни в стране.

В докладе показано, что поэтапная реализация государственной политики через введение таких мер, как повышение акцизов, установление и повышение минимальной цены на алкогольную продукцию, ограничение территориальной и временной доступности алкоголя, привела к радикальному снижению уровня потребления алкоголя и стала одной из причин резкого увеличения продолжительности жизни.

По расчетам Минздрава, потребление алкоголя снизилось с 2010 по 2018 год на 40,8% - с 15,7 до 9,3 литра на человека в год.

По данным Росстата, количество больных с диагнозом алкоголизм за этот период сократилось с 2,08 до 1,3 млн человек.

Смертность от внешних причин (несчастных случаев, ДТП, производственных травм и пр.), часто также связанных с употреблением алкоголя, сократилась за это время на 35% – с 151,7 до 98,5 случая на 100 тыс. человек.

Удалось добиться снижения объемов потребления суррогатного спиртного — об этом говорит снижение числа алкогольных отравлений.

В докладе ВОЗ указывается, что Россия является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких мер государственного регулирования может обратить вспять разрушительные для нации последствия алкоголя. Авторы доклада выражают надежду, что и другие страны Европы и всего мира будут придерживаться аналогичных стратегий в сфере охраны здоровья своих граждан.

Дышать стало легче

Быстро сходит на нет и массовая привычка к курению.

Так, по данным глобального опроса, проведенного в России совместно Росстатом и ВОЗ, с 2009 по 2016 гг. распространенность курения снизилась с 39,4% до 30,9%.

Если точнее: среди мужчин - с 60,7% до 50,9%, среди женщин - с 21,7% до 14,3%.

По оценкам международных экспертов, распространённость пассивного курения за время действия антитабачного закона сократилась почти на 40%. Только благодаря запрету курения на рабочих местах и в местах общественного питания от пассивного курения были избавлены 20 млн некурящих людей. Как следствие, стала снижаться заболеваемость неинфекционными болезнями, связанными с потреблением табака, в первую очередь – бронхитом.

Что дальше?

К реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» подключены федеральные и региональные органы власти, центры медицинской профилактики и общественного здоровья. Задача состоит в том, чтобы подключить и самих граждан.

Задачи ставятся амбициозные. Вот что в планах:

- Продолжение борьбы с табаком и электронными сигаретами, снижение потребления алкоголя.

- Формирование у населения привычки к здоровому питанию, в частности – сокращение потребления сахара и соли, профилактика нехватки отдельных важных для здоровья микроэлементов.

- Йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода.

- Усиление регулирования рынка продуктов питания, контроля за качеством и стимулирования производства здорового питания.

- В регионах будут развиваться центры общественного здоровья и реализовываться программы развития общественного здоровья, учитывающие, например, такие факторы как экология, питание, вредные привычки и транспорт.

- Будут подготовлены новые специалисты по «общественному здоровью», эксперты в вопросах профилактики заболеваний, укрепления здоровья граждан. А в медицинских вузах будут созданы кафедры и факультеты общественного здоровья.

- Появятся корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте.

- Мотивировать граждан к ведению здорового образа жизни будут массовые информационные кампании.