Опубликована программа XII Евразийского экономического форума в Вероне

На официальном сайте XII Евразийского экономического форума в Вероне размещена рабочая программа мероприятия. Форум состоится 24–25 октября. Главная тема – «Бизнес соединяет Евразию от Атлантики до Тихого океана».

На торжественном открытии Форума перед его участниками выступят: министр по европейским делам Италии Винченцо Амендола, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, президент Фонда международного сотрудничества, экс-премьер Италии Романо Проди, мэр Вероны Федерико Сбоарина, председатель совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико.

В первый день работы Форума, 24 октября, состоятся сессии, посвященные глобальным вызовам в энергетике, вопросам энергобезопасности Европы, роли бизнеса в глобальной геополитике и создании экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана. В заключительный день Форума дискуссии будут посвящены работе финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов, развитию транспорта и инфраструктуры как условия для модернизации цифровой экономики и развитию территорий, а также промышленной революции 4.0 и становлению экономики будущего в Большой Евразии.

В работе Форума примут участие: министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин, президент Eni Эмма Марчегалья, председатель правления, член совета директоров НОВАТЭКа Леонид Михельсон, председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, заместитель председателя правления Газпрома и генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, президент Ассоциации фондов и сберегательных касс (АКРИ) и президент Compagnia di San Paolo Франческо Профумо, президент и исполнительный директор Pirelli & C Марко Тронкетти Провера, председатель совета директоров ТМК и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский и другие бизнес-лидеры, а также высокопоставленные представители Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты и дипломаты из Италии и России, а также Австрии, Вьетнама, Германии, Израиля, Монголии, Португалии, США, Турции, Франции и других стран.

Организаторами XII Евразийского экономического форума в Вероне выступают: Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая Ассоциация «Познаём Евразию».

Официальный сайт мероприятия: forumverona.com