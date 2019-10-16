Следственный комитет проверит двоих полицейских из Санкт-Петербурга, которые сломали челюсть москвичу

Алексей приехал в северную столицу по работе, заодно встретился с родственниками. По их рекомендациям напоследок решил посмотреть красоты Санкт-Петербурга и посетить парочку интересных заведений. Отдохнуть после вечерней прогулки Алексей решил в одном из баров на канале Грибоедова, его выбор пал на знаменитый "Руки вверх". Посетителей было немного, был вечер вторника 27 сентября. До самолёта в Москву оставалось несколько часов.

— Я решил пойти в уборную на третьем этаже заведения, но охранник схватил меня за руку, сказал, что заведение закрывается, и потащил меня к выходу. Мужчина стал меня оскорблять, к нему подключились какие-то парни кавказской внешности, возможно тоже сотрудники заведения, все вели себя оскорбительно, ругались матом. Меня вывели на улицу, я стал снимать происходящее на телефон, — рассказал kp.ru мужчина.

Казалось, на этом не самом приятном моменте инцидент может быть исчерпан, но, к сожалению, это не так. Стоило Алексею немного отойти от заведения, как на него напали с перцовыми баллончиками, толкнули и отобрали телефон. От падения и слезоточивого газа мужчина был дезориентирован и ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Алексей обратился к паре, сидящей на лавочке, и попросил вызвать полицию и скорую помощь. Так они и поступили.

— Я надеялся, что по горячим следам полицейские смогут задержать напавших на меня людей. Но приехавшие на место сотрудники отвели меня в сторону и сказали, что никто здесь мной заниматься не будет, и чтобы я "валил в свою Москву". На слова сотрудников я ответил, что буду вызывать Управление Собственной Безопасности и попросил это сделать медбрата скорой помощи, который стоял на улице с сотрудниками полиции и дружески общался, пока меня уже обрабатывала медсестра в карете скорой помощи. Один из сотрудников полиции, старший лейтенант закрыл меня в машине скорой и ударил в челюсть, после чего зашёл второй лейтенант и ударил меня в область глаза, сказал сидеть тихо и делать, что они говорят. Я просил, чтобы меня отвезли в карете скорой помощи в травмпункт и сняли побои, но безуспешно, — рассказал kp.ru Алексей.

В результате пострадавшему так и не удалось получить помощи ни у врачей, ни у полиции. Вернувшись в Москву, он сразу же обратился в больницу, нанял адвоката и написал заявление. У мужчины был диагностирован перелом челюсти и множественные ушибы. Неделю назад он перенёс операцию и больше месяца не сможет говорить, что существенно мешает ему работать. Установить нападавших пока не удалось.

У Алексея был диагностирован перелом челюсти и множественные ушибы.

— Мы рассчитываем на помощь правоохранительных органов, вычислить тех, кто это сделал не так уж сложно. Такие ситуации порочат честь мундира и подрывают доверие к полицейским. Разбой - тяжкое преступление, отказаться реагировать на заявление - неправильно и противозаконно. Мой клиент искал защиты, а обернулось всё весьма трагично. Ситуации бывают разные, но Алексей явно не из тех, кто может представлять опасность или вести себя буйно. Он почти не употребляет алкоголь, был прилично одет, в костюме, у него с собой был пакет с подарками для жены и детей. Вряд ли такой человек выглядит опасным, - сказал адвокат потерпевшего Павел Богданов в разговоре с kp.ru.

Алексей вместе с адвокатом уже написали заявление в полицию, УСБ, Следственный комитет, а также в прокуратуру. Пострадавший очень надеется, что правоохранительные органы найдут старшего лейтенанта и лейтенанта, из-за которых ему придется два месяца пропускать работу. В своем заявлении Алексей указал, что может легко опознать напавших на него сотрудников.

Закон обязывает правоохранителей провести проверку случая. К слову, работа Алексея предполагает общение с людьми, которое невозможно со сломанной челюстью.