Москва и Тула стали еще ближе

Все, кто заходил днем в метро на станцию «Тульская», могли наблюдать интересное зрелище. Прямо в вестибюле, по специальному монитору в стене с помощью новейших технологий происходила видеосвязь с Казанской набережной в Туле, где в тот момент выступал губернатор области. Выступление Алексея Дюмина в торжественной обстановке под марши барабанщиков в самом сердце исторического центра в Туле ознаменовало старт маркетингового проекта «Тула рядом».

Удивительно прямо из московской подземки видеть исторический центр Тулы.

«Правительство Тульской области уделяет большое внимание продвижению туристических возможностей нашего региона, используя для этого новые технологии и нестандартные подходы», - отметил тульский глава.

Проект «Тула рядом» - это результат тесного сотрудничества правительства Тульской области, Правительства Москвы, Московского метрополитена, а также компаний - партнеров региона ПАО «Ростелеком» и АО ФПК «Гарант-Инвест» (ТДК «Тульский»), благодаря усилиям которых стало возможно открытие «онлайн-двери» из города-героя Москвы в город-герой Тулу и обратно. Москвичи и туляки могут в режиме реального времени видеть и приветствовать друг друга, причем совершенно бесплатно в течение полугода. Зрители и участники церемонии открытия проекта остроумно окрестили его еще одним способом телепортации, аналогов которому пока нет.

Удивительно прямо из московской подземки видеть исторический центр Тулы.

В целях дальнейшего предоставления россиянам таких интересных возможностей первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким и президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов подписали соответствующие партнерские соглашения.

Юлия Темникова из Москвы приветствовала славный город Тулы.

«Наш совместный проект «Тула рядом» поможет москвичам и гостям столицы узнать больше о нашем регионе, заочно познакомиться с достопримечательностями Тульской области, чтобы потом приехать к нам и увидеть все собственными глазами. Это интересная идея, которой мы готовы поделиться с другими регионами, чтобы с помощью цифровой инфраструктуры связать ключевые туристические жемчужины страны», - пояснил Вячеслав Федорищев.

На презентационной площадке было весело: ансамбль женщин в местных традиционных костюмах пел и танцевал, приглашая публику присоединиться к мероприятию.

Вячеслав Федорищев поблагодарил руководство Московского метрополитена, всех партнеров, а также Мэра Москвы Сергея Собянина за столь творческое сотрудничество.

В ответном слове находящаяся по «эту сторону» онлайн-двери заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сказала: «Тула находится всего лишь в 2,5 часах езды от Москвы. И мы надеемся, что наши пассажиры не ограничатся изучением подготовленных нами указателей с обозначением достопримечательностей Тулы, а захотят увидеть их вживую.»

Москвичи с удовольствием грелись чаем из самовара и угощались тульскими сластями.

В то же самое время в столице России в Торгово-деловом комплексе (ТДК) «Тульский» начала свою работу презентационная площадка региона и туристско-информационный центр. Разноцветные деревянные и медные самовары, торговцы пряниками и пастилой в колоритных тульских костюмах под песню «Здравствуй, Тула, только здесь душа запела» приглашали прохожих присоединиться к промоакции, рассказывающей о древнем городе по соседству с Белокаменной, не раз защищавшем и защитившем Москву, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению коржей для настоящей яблочной пастилы и с удовольствием отведать это натуральное лакомство.

Пространство рядом с ТДК "Тульский" украсили яркими тульскими символами - цветными самоварами.

Отныне и в Москве на площадке, в скверике, рядом с ТДК «Тульский» и в Туле, на Казанской набережной, установлены новые арт-объекты - «Самовар» и лавочка-бренд, как близнецы-братья. «Эти символичные, узнаваемые арт-объекты теперь объединяют Тулу и Москву. Они прекрасно впишутся в инфраструктуру городов и дополнят представление о нашем регионе у москвичей», - подытожил Вячеслав Федорищев.

А натуральная пастила - очень вкусна! Ее готовят 7 дней непрерывно!