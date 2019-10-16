17 лет, а сил уже нет

В любой школьной истории, где кроме взрослых участвуют дети, ракурс разбирательства может быть только один: со стороны учеников. И посмотрев под этим углом на ситуацию экс-учительницы Екатерины Тураносовой сразу все становится на свои места. Да, учительницу, которая сорвалась, жалко. Теперь она обороняется странными, но, наверное, единственно возможными для себя способами. Зарплаты у московских учителей высокие, а с нынешним волчьим билетом ее ни в одну школу на работу не возьмут. (И не понятно, чем еще закончится судебное разбирательство).

Да, родители, тайком поставившие камеру в класс, тоже не великие дипломаты. Могли сначала попробовать с учительницей поговорить. 17 лет учительского стажа, да еще в коррекционной школе – это вам не фунт изюму. Может быть человеческий разговор, поездка на отдых помогли бы женщине – не так много у нас опытных учителей, готовых работать в коррекционном классе.

Но реальные жертвы этой истории – дети. Я могу представить с каким страхом они шли на занятия. Ведь сегодня досталось Пете, значит завтра под раздачу могу попасть я. А страх – не лучший помощник в учебе. Мало того, уход жестокой учительницы – еще не окончание всей истории. Мы не знаем, сколько времени она воспитывала подзатыльниками. Но, видимо, не один день. Раз родители успели камеру купить и нанять человека, который ее установил в класс. (Кстати, появления чужого человека в образовательном учреждении, да еще и с камерой тоже стоит проанализировать школьному руководству: несмотря на все охранные меры кто-то может спокойно зайти в класс и установить подглядывающую технику?)

Но я к чему: экзекуции продолжались довольно долго. И теперь, чтобы привести эмоции детей в порядок, понадобится время. И, вполне возможно, помощь психолога. Класс ведь не простой. А их еще ждет стресс – к ним в середине учебного года пришел новый учитель.

Поэтому, мне кажется, чуткие и внимательные родители при первых подозрениях, что ребенок боится идти на урок, должны попробовать разобраться в том, что происходит. И решить проблему наименее травматичным для ребенка способом.

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