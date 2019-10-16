2019-10-16T16:24:50+03:00
Политика

Путин вызвал Эрдогана поговорить о его поведении в Сирии

Президент Турции прилетит в Россию обсудить свои действия
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Приглашение Путина, от которого трудно отказаться, турецким коллегой было принятоПриглашение Путина, от которого трудно отказаться, турецким коллегой было принятоФото: REUTERS
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Владимир Путин по пути из ОАЭ, фактически пролетая мимо мест, где сейчас разворачивается противостояние турецких и сирийских военнослужащих, позвонил Реджепу Эрдогану, чтобы обсудить происходящее. И первым, о чем поговорили президенты России и Турции, была необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства.

Путин обратил внимание на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы, куда вошли турецкие военные. На то, недопустимо в образовавшемся хаосе дать бежать , чтобы задержанным ранее и охранявшимся курдскими вооруженными формированиями членам ИГИЛ.

Для того, чтобы окончательно согласовать видение положения дел и его развитие, президенты договорились о визите Эрдогана в Россию в ближайшие дни. Приглашение Путина, от которого трудно отказаться, турецким коллегой было принято. Хотя уже в среду тот заявил, что не намерен встречаться с направляющимся в Анкару вице-президентом США Майком Пенсом, в то время как с визитом в Россию "проблем нет".

ИСТОЧНИК KP.RU

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