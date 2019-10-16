Диалог на двух языках. В Москве прошла презентация антологий казахской прозы и поэзии

В них вошли произведения 30 писателей и 31 поэта, признанные на международном уровне. Книги перевели выпустили в издательстве МГУ им. Ломоносова при участии Союза писателей России.

Российские переводчики и казахстанские авторы встречались в процессе работы над книгами, ведь переводили не мертвых классиков, а современников! Россияне посетили Нур-Султан и Алматы. Диалог между авторами и переводчиками обеспечил высокое качество работы. Тем более, что все казхастанские авторы отлично знают оба языка: и родной казахский, и русский.

"Мечта каждого автора - быть узнаваемым не только в одной стране, но и в мире, - отметила на презентации помощник президента Казахстана Аида Балаева. - Все произведения созданы после обретения Казахстаном независимости. В антологии вошли лучшие: из 800 членов Союза писателей Казахстана переведены на шесть языков организации ООН те, кто получил международное признание и премии. У каждого из них свой стиль и жанр".

Работа над антологиями шла полгода. «Одним из условий формирования антологии было то, чтобы вошли произведения авторов, которые писали в период независимости», - рассказала Аида Балаева.

Издание литературных антологий — часть большой программы культурной модернизации Казахстана «Рухани жангыру», который был запущен два года назад по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева.

"Ее стрежневая идея заключается в том, что в современном мире конкурентоспособность нации определяется ее культурным и интеллектуальным потенциалом. Основой приумножения и успешной реализации этого потенциала является трепетное отношение к своей истории и культуре, открытость сознания, готовность к переменам, восприимчивость к новым знаниям и опыту", - сказала Аида Балаева.

Также реализуются проекты "100 новых лиц Казахстана", об успехах граждан страны. "Сакральная география Казахстана" - для поддержки духовного наследия республики. Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире", который ориентирован на долгосрочную работу. "Наша задача через лучшие произведения современной художественной литературы, познакомить зарубежного читателя с Казахстаном, сформировать образ страны от первого лица", - отметила Балаева.

Работа над антологиями продлилась около полугода. За это время российские писатели смогли съездить в Казахстан и пообщаться с самими авторами.

Дословный перевод с языка на язык невозможен, но максимально красочен и точен, отметил Владимир Бояринов, председатель правления московской городской организации Союза писателей России. Некоторые переводы приходилось переделывать по три-четыре раза, чтобы добиться необходимой точности и выразительности.

Объем каждой антологии составляет 700-800 страниц. Антологии издали на русском и еще на пяти языках ООН: английском, французском, арабском , китайском и испанском. На каждом языке — тиражом 10 тыс. экземпляров. Книги поступят в библиотеки, научные центры, университеты, в которых ведут литературоведческую работу. Цель проекта — познакомить с современной литературой Казахстана читателей из 90 стран на пяти континентах. Презентации антологий уже прошли в Великобритании, Франции и Испании.

"По 10 тысяч экземпляров в каждой стране - это огромный тираж, - отметила Аида Балаева. - Лучшие библиотеки мира и крупнейшие научные центры, которые проводят изыскания именно в литературной сфере, получат эти издания и смогут познакомиться с нашими казахстанскими авторами".