Музей Победы присоединился к "Тетрис челленджу"

Не так давно в Инстаграмм появился новый тренд, который уже набрал бешеную популярность. Это «Тетрис челлендж». Суть его заключается в том, что работники оперативных служб ставят свою машину, а рядом выкладывают все, что в ней находится. Причем, строго параллельно или перпендикулярно – согласно игре тетрис. Далее уже дело техники – надо сделать фото и выложить его в Инстаграмм с хэштегом #tetrischallenge.

Во флешмобе поучаствовали уже все: и пожарные, и работники ГИБДД, и врачи скорой помощи. Очередь дошла и до Музея Победы. Работники музея пошли дальше – они решили сделать «тетрис-челлендж» с танком. Экскурсоводы выложили рядом с Т-34 все, что только может быть в танке. Там и плащ-палатки, и керосиновая лампа, и медицинская сумка, и даже копия Знамени Победы. Чтобы все это собрать, экскурсоводам пришлось изрядно попотеть. На это у них ушло около 40 минут. И оно того стоило – фотография получилась впечатляющая. Да и где еще увидишь содержание реального танка!

Напомним, началось все с Цюрихских полицейских, которые выложили в Инстаграмм фотографию со своей машиной и всем снаряжением. Потом флешмоб подхватили и другие спецслужбы. Так, похожий «тетрис-челлендж» сделали сотрудники Петербургского метрополитена и работники техслужбы «Пассажиравтотранса». Тренд мгновенно разлетелся по Инстаграмму. И сейчас в соцсети уже более 17 тысяч публикаций хэштэгом #tetrischalleng. Такая акция помогает людям, далеким от профессии, понять всю сложность и полезность таких служб.