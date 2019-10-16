2019-10-16T20:32:01+03:00
Политика

Американские военные атташе прикинулись грибниками, чтобы попасть под Северодвинск

Не исключено, что иностранцы охотились в тайге за новым российским супероружием
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: Zuma\TASSФото: Zuma\TASS
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На станции Северодвинск (режимный наукоград) задержали сразу трех военных атташе США! Троица приехала на железнодорожную станцию Северодвинска из села Неноксы, где поблизости базируется ракетный полигон Беломорской военно-морской базы. Говорят, что где-то там произошло ЧП при испытании новой баллистической ракеты для подводных лодок, которое вызвало бурный интерес в странах НАТО.

Среди задержанных оказался военно-морской атташе при посольстве США капитан первого ранга Уильям Уитситте Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриоле Энтони, а также военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данне. Все бывшие морпехи США были одеты в охотничью форму для прогулок по тайге.

Когда иностранцев попросили предъявить необходимые для пребывания в Северодвинске документы — город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев - они начали пороть откровенную чушь. Один заявил, что приехал посмотреть северное сияние, а другой оказался заядлым грибником. Третий предпочел молчать, и не распространяться о своих увлечениях...

И правильно делал. По закону нашей страны иностранные дипломаты обязаны предупреждать о своих маршрутах, которые проходят рядом с режимными и закрытыми предприятиями России. Если они этого не делают, но при этом собирают пробы грунта, воды или даже грибочки - они могут быть заподозрены в шпионаже. Ведь анализ этих образцов в лаборатории может позволить определить вид, мощность и иные параметры новых боеприпасов.

У американских шпионов изъяли для проверки бутылки с водой и некоторые личные вещи, а самих пока отпустили. Впоследствии любителям северной природы может грозить высылка из нашей страны.

Кстати, с грибами этим летом в Архангельской области было совсем плохо. Это к тому, что если прикидываться в тех суровых краях собирателями, то лучше говорить про клюкву или морошку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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