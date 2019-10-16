Американские военные атташе прикинулись грибниками, чтобы попасть под Северодвинск
На станции Северодвинск (режимный наукоград) задержали сразу трех военных атташе США! Троица приехала на железнодорожную станцию Северодвинска из села Неноксы, где поблизости базируется ракетный полигон Беломорской военно-морской базы. Говорят, что где-то там произошло ЧП при испытании новой баллистической ракеты для подводных лодок, которое вызвало бурный интерес в странах НАТО.
Среди задержанных оказался военно-морской атташе при посольстве США капитан первого ранга Уильям Уитситте Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриоле Энтони, а также военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данне. Все бывшие морпехи США были одеты в охотничью форму для прогулок по тайге.
Когда иностранцев попросили предъявить необходимые для пребывания в Северодвинске документы — город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев - они начали пороть откровенную чушь. Один заявил, что приехал посмотреть северное сияние, а другой оказался заядлым грибником. Третий предпочел молчать, и не распространяться о своих увлечениях...
И правильно делал. По закону нашей страны иностранные дипломаты обязаны предупреждать о своих маршрутах, которые проходят рядом с режимными и закрытыми предприятиями России. Если они этого не делают, но при этом собирают пробы грунта, воды или даже грибочки - они могут быть заподозрены в шпионаже. Ведь анализ этих образцов в лаборатории может позволить определить вид, мощность и иные параметры новых боеприпасов.
У американских шпионов изъяли для проверки бутылки с водой и некоторые личные вещи, а самих пока отпустили. Впоследствии любителям северной природы может грозить высылка из нашей страны.
Кстати, с грибами этим летом в Архангельской области было совсем плохо. Это к тому, что если прикидываться в тех суровых краях собирателями, то лучше говорить про клюкву или морошку.
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ИСТОЧНИК KP.RU