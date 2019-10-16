2019-10-16T21:00:36+03:00
Происшествия

Против киношной жены прапорщика Шматко возбудили уголовное дело за кражу со взломом в фитнес клубе

Актрису Ольгу Юрасову отпустили под подписку о невыезде, но свою вину она уже признала
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ольга ЮрасоваОльга ЮрасоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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51-летняя актриса театра и кино Ольга Юрасова стала фигуранткой уголовного дела. Свою порцию популярности она получила за роль жены «народного» прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Но теперь звезда под подпиской о невыезде. Ее подозревают в воровстве. По версии следствия, Юрасова, стащила деньги у посетительницы одного из московских фитнес клубов.

- В полицию обратилась 24-летняя гражданка, которая сообщила о пропаже денежных средств. Ущерб составил десять тысяч рублей, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Деньги пропали из шкафчика в женской раздевалке. Выйти на след подозреваемой помогли записи с камер видеонаблюдения. Юрасова сама несколько месяцев занималась в этом клубе. Причем она не просто залезла в чужой шкафчик, который, как это бывает, забыла запереть посетительница. Речь идет о краже со взломом.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ, - пояснили в столичном главке.

Свою вину актриса уже признала. Ей грозит до одного года лишения свободы. Кроме того, придется возместить ущерб. И хорошо еще, если этот эпизод будет единственным.

По словам сотрудников фитнес центра, посетители и раньше жаловались на пропажу денег. Сейчас эту информацию и причастность Юрасовой к другим эпизодам проверяют следователи.

Что толкнуло артисту на преступление, нам выяснить так и не удалось. Ольга наотрез отказалась общаться с журналистами. А вот до ее киношного мужа мы все-таки дозвонились. Актер Алексей Маклаков о случившемся с коллегой по цеху знает, но обсуждать это не намерен.

- Поищите других дураков, кто будет это комментировать, - резко обрубил разговор Алексей Маклаков.

ДОСЬЕ «КП»

Кто такая Ольга Юрасова?

Ольга Юрасова родилась 22 ноября 1968 года в Ульяновске. В родном городе она закончила театральное училище и почти сразу переехала в Москву. С 2001 года снимается в кино. Широкую известность получила после съёмок в 11 сезонах сериала «Солдаты». В 2008 сыграла одну из главных ролей в фильме «Красиво жить не запретишь». Снялась более чем в 30 картинах. Последнюю роль в кино сыграла в 2016-м году в фильме «Жемчуга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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