Не морем единым: в эмирате Шарджа проходит Международный фестиваль детского и юношеского кино

Эмираты - один из самых популярных у россиян зимних курортов - проводят международный кинофестиваль детского и юношеского кино, посвящённого книгам.

Тот, кто был на книжной ярмарке в Москве, конечно, вспомнит роскошный стенд Шарджи, поражавший восточным великолепием, мужчинами в кипельно-белых платьях и невероятно красивыми шехерезадами, от одного вида которых дух захватывало.

Вообще Шарджа - один из самых строгих эмиратов страны. Здесь начисто запрещены курение и алкогольные напитки, а на женщину, появившуюся на пляже, мужчины смотрят как на восьмое чудо света. (Может быть, поэтому сюда так любят приезжать наши дамы. Когда-то за мужским вниманием советские женщины ездили на Кавказ).

Строгость законов не помешала эмирату стать в этом году «Международной столицы книги». А за неделю до старта здесь книжной ярмарки, в Шардже стартовал ещё и международный кинофестиваль для детей и юношества (Sharjah International Film Festival for Children and Youth), тема которого - «Фильмы, вдохновлённые книгами».

Арабские дизайнеры соорудили для детей площадку, щедро поросшую огромными леденцами и мухоморами с человеческий рост.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Причём, директором фестиваля выступила сама Шейха Джавахер Бин Абдулла Аль Касими.

Три российских мультика и одна документалка

Открытие фестиваля поражало сочетанием традиций и технических наворотов.

Даже присутствующие в зале американцы, повидавшие всякое в своём Голливуде, не смогли сдержать восхищённого «вау», когда из золотой пыли, заклубившейся точь-в-точь как в клипе Майкла Джексона «Remember the time” материализовались ведущие.

Многое на сцене происходило на арабском языке без перевода. Но лингвистические трудности с лихвой компенсировались вау-эффектом. Где ещё можно наблюдать за перелетными книгами, проносящиеся в воздухе и эффектными голограммами, рисующими облик прошлого и настоящего Эмиратов.

По словам Шейхи Джавахер Бин Абдулла Аль Касими, количество заявок на участие в этом году зашкалило и в три раза превысило прошлогоднее. Из 1454 заявок из 86 стран были выбраны 132 фильма.

Естественно, большая часть программы представлена арабским кино. Тем примечательнее, что среди дикой конкуренции в программе оказались четверо участников из России: трое аниматоров и один документалист. При этом документалистка Катя Чехомова из Екатеринбурга оказалась ещё и самым юным российским режиссером: Катя закончила школу в этом году. О короткометражке Кати, посвящённой жизни и борьбе маленького Вани Волкова, страдающего тяжёлой формой ДЦП, мы расскажем в следующем материале.

Мухоморы и ялик Рериха

А пока - смотрим мультфильмы и удивляемся убранству павильона «Аль Джавахер», где в дни работы фестиваля раскинулась поляна чудес для маленьких гостей фестиваля.

Арабские дизайнеры соорудили для детей площадку, щедро поросшую огромными леденцами и мухоморами с человеческий рост.

Страна на каждом шагу подтверждает свой статус «богатой». Например в качестве раскраски арабским детям предоставили целый автомобиль, белый мини-купер.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Мастер-классы и встречи с популярными местными режиссерами здесь проходят в паровозе с вагончиками. (Причём, паровоз гудит и издаёт характерные звуки).

Страна на каждом шагу подтверждает свой статус «богатой». Например в качестве раскраски арабским детям предоставили целый автомобиль, белый мини-купер.

А что особенно приятно для россиян - так это то, что в Шардже вспомнили про нашего художника Николая Рериха, чей 145-летний юбилей отмечают знающие люди в эти дни. Один из центральных игровых экспонатов площадки - судно «Заморские гости» со знаменитой картины художника.