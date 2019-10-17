2019-10-17T11:36:14+03:00
Общество

Резная сказка на родине «Красного коня»: как добровольцы сохраняют исторический облик одного города

При поддержке президентского гранта волонтеры восстанавливают старинные домики Хвалынска
Елена КАНЦЕРЕВА
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Фронтон, восстановленный руками местных мастеров, на Дне города Хвалынска Фото: фонд "Сосновый остров"Фронтон, восстановленный руками местных мастеров, на Дне города Хвалынска Фото: фонд "Сосновый остров"
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Помните из детства: на экране появляется окошко с резными-расписными наличниками, ставни открываются, и в окошке появляется бабушка в платочке. Старушка объявляет: сейчас начнется сказка, и детское сердце замирает в предвкушении.

Встретить такую сказку можно и в наше время. Если приехать, например, в небольшой городок Хвалынск на берегу Волги. Природа вокруг сохранилась практически в первозданном мире – здесь и меловые горы, и сосновые леса. Но самое главное – городок, который до сих пор радует местных жителей и поражает туристов. На многих зданиях сохранились резные наличники, подзоры, крыльца, пилястры. Не удивительно, что именно здесь жил и начинал творить художник Петров-Водкин, написавший одну из самых знаменитых русских картин «Купание красного коня».

Но, к сожалению, эта сказка едва не была разрушена течением времени – деревянные здания нередко сносят, чтобы на их месте возвести новые, но однотипные постройки. Чтобы не допустить такого, местные жители сами встали на защиту истории родного города. И основали проект, который, с помощью президентского гранта, позволяет не только сохранять, но и восстанавливать исторический облик зданий.

Волонтеры восстанавливают "Резную сказку Хвалынска" Фото: фонд "Сосновый остров"

Волонтеры восстанавливают "Резную сказку Хвалынска" Фото: фонд "Сосновый остров"

Добровольцы фонда сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского района "Сосновый остров" уже восстановили несколько домиков – резные крыльца, ставни сделали из настоящего дерева, как в старину. Один из них открыт совсем недавно, сейчас он восстановлен и сияет белым кружевом и лазурным бочком. Отпраздновать завершение реконструкции пришло множество гостей, сами жители даже организовали небольшой праздник с песнями и танцами и устроили чаепитие с пирожками.

- Зачем тебе это надо?!" - "Делать нечего?!" - сколько раз я слышала эти фразы - не знаю, но очень много! На самом деле, все очень просто - мне никогда не был безразличен наш маленький Хвалынск. Но, что я могла? - простая горожанка, без важной должности, званий и особых связей. Разве что бдить за порядком в пределах своего двора. И тут я поняла, что вот оно! Вот тут я могу не только попереживать, но и реально сделать что-то стоящее и значимое для нашего городка. Вы не представляете, какой кайф прикасаться к частице истории! А точнее, приложить руку к её сохранению. И особенно радует тот факт, что регулярно приходит молодёжь. Значит, все не зря, значит зацепили, значит они потом продолжат наше дело и помогут сохранить ещё не одну крупицу истории, - поделилась в соцсетях одна из участниц проекта Елена Григорьева.

"Вы не представляете, какой кайф прикасаться к частице истории!" - говорят добровольцы Фото: Том Сойер Фест Хвалынск

"Вы не представляете, какой кайф прикасаться к частице истории!" - говорят добровольцы Фото: Том Сойер Фест Хвалынск

В планах волонтеров теперь – возродить забытое искусство, а заодно и привлечь туристов в город.

- Мы хотим привлечь интерес к деревянной резьбе через мастер-классы, городские праздники, вовлечь людей в это. Совсем скоро в городе появится образовательная база, где обучиться резьбе смогут все желающие, - поясняют авторы проекта.

А самым важным мероприятием проекта должен стать праздник Рождества Христова на городской площади предстоящей зимой. Специально к нему местные студенты изготовят 6 ярмарочных домиков и деревянных декораций.

- Мы очень ждем гостей – и повеселим, и накормим, и напоим. Надеемся, что туристов после этого в городе станет больше, а сами жители начнут бережнее относиться к истории родного города, - делятся задумкой авторы.

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