Ваня должен встать и сам пойти в школу: Историю борьбы с ДЦП 6-летнего мальчика из Екатеринбурга показали в Арабских Эмиратах

Ваня Волков, шестилетний мальчик, живет в Екатеринбурге и всю свою жизнь борется с ДЦП. Даже не борется, а «пашет как конь», как говорит Ванина мама. Три последних года прошли в ежедневных занятиях. Родители Вани шутят, что воспринимают своего ребёнка так, будто он в секции. Воспитывают из него чемпиона.

Фильм, снятый одиннадцатиклассницей Катей Чехомовой, был представлен на фестивале детского и юношеского кино в Шардже.

Короткометражная документалка резко выделялась на фоне остальных историй. Фильмы, снятые арабскими сверстниками Кати - более благополучны и более надуманны. В работе Кати не только жизненная правда, но и нетипичная для большинства социальных роликов установка на оптимизм. История Вани - не про пожаловаться на нехватку сил и средств. Она - про победу маленького человека.

«Где Ванина буква?» - спрашивает папа Ваню. И мальчик показывает на картинку с буквой «В».

«Поднимай голову», - говорит мама. Ване тяжело, слышно, как сопротивляется непослушное тело. Но мальчик выполняет и эту задачу.

Режиссер Катя Чехомова.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Меж тем именитые неврологи говорили, что он будет неподвижным овощем, неспособным ни ходить, ни говорить.

Ребёнок задохнулся при родах. Было признано экспертизой, что это ошибка врачей, - вспоминает мама.

До 4 месяцев мальчик развивался по возрасту и была надежда, что все обошлось. Но после того как поставили прививки - все стало безнадежным. «Угас за два месяца». Тогда же Ване поставили диагноз. «А что вы хотите, с такими повреждениями», - развёл руками невролог.

Однако семья Волковых не сдалась и вместе с сыном продолжает борьбу. В кадрах фильма Ваня смеётся, Ваня играет с папой в футбол, правда, стоит не сам, а в специальном устройстве, но семья уверена, что это только начало.

Уже известно, что врачи ошиблись. Ваня не говорит, но у него нет ментальных повреждений. Он все понимает и его голова работает блестяще. Поэтому у семьи есть план.

Ваня должен встать на четвереньки, потом на высокие коленки. Потом появится опора и он будет готов встать и пойти.

Отдавая дань уважения к проделанной работе, уже многие врачи сказали, что нет препятствий к тому, чтобы екатеринбургский мальчик пошёл в школу на своих ногах.

Короткометражка Кати Чехомовой - одна из семи работ, посвящённых победе человека над собой.